كيف تسمح لطفلك بالتفاعل مع الحيوانات عبر هاتفك بمساعدة غوغل؟ (صور)

إذا كنت قد تساءلت أنت أو أطفالك يوما عن وجود ذئب أو سمكة قرش أو نمر بالفعل في البرية، وترغب في رؤيتها، فإن لدى غوغل طريقة لإحضار صورها المتحركة ثلاثية الأبعاد إلى منزلك مباشرة، وكل ما تحتاجه هو متصفح وهاتف آيفون أو أندرويد يعمل بنظام ARCore أو ARKit.

يستخدم ARCore ثلاث تقنيات رئيسية لدمج المحتوى الافتراضي مع العالم الحقيقي من خلال كاميرا الهاتف.

ونشر زاك كلاين على ”تويتر“ أنه تعرّف على هذه الميزة عندما بحث في غوغل عن إجابة لسؤال ابنه البالغ من العمر 5 سنوات عن مدى كبر حجم الذئب؟

لكن وفقا لموقع“ lifehacker“ ، فأنت لست بحاجة إلى طرح السؤال برمته على غوغل، بل يمكنك فقط كتابة اسم الحيوان الذي تريد رؤيته، وإذا لم تكن متأكدا مما إذا كان هاتفك ARCore أو ARKit جاهزا، بمعنى أنه يمكن استخدام كاميرا الهاتف لإضافة عناصر تم إنشاؤها بوساطة الكمبيوتر إلى بيئتك، فافتح متصفح هاتفك وابحث على غوغل عن كلمة ”الذئب“ أو“الأسد“، فإذا كان لدى هاتفك هذه القدرة، فسترى خيار ”عرض ثلاثي الأبعاد“ بالقرب من أعلى نتائج البحث.

وبمجرد النقر فوق ”عرض ثلاثي الأبعاد“، سيظهر الحيوان على الشاشة.

ويمكنك تحديد خيار“AR“ أو ”الواقع المعزز“ في الأعلى لوضع الحيوان في محيطك أو“object“ لمجرد رؤيته يتحرك على خلفية بيضاء فارغة.

ونصح الموقع بأن تسأل أطفالك عن الحيوان الذي يرغبون في العثور عليه والبحث عنه لمعرفة ما إذا كان متوفرا أم لا.