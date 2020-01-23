ميزة جديدة من غوغل تعرف عليها

أضاف محرك البحث العملاق ”غوغل“ ميزة جديدة تنظم صفحات المواقع التي تمت زيارتها أوتوماتيكيا.

يقدم ”غوغل“ ميزة بحث جديدة مدعومة من الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى المساعدة في العثور على عمليات البحث على غوغل والتي لم يتم حفظها.

وقام محرك البحث الشهير بإطلاق مجموعات، والتي ستجمع الصفحات المتشابهة التي تمت زيارتها مع إمكانية حفظ المجموعات، بحيث يمكن العودة إليها بسهولة في المستقبل.

ستقوم ”غوغل“ بتنظيم المجموعات بناء على أنشطة مثل: الطبخ والتسوق والهوايات، الوصول لأي شيء دون البحث في السجل الخاص، فبمجرد حفظ مجموعة، سيستخدم غوغل الذكاء الاصطناعي لترشيح مواقع الويب والصور والمنتجات وعمليات البحث ذات الصلة، وستجد هذه الاقتراحات من خلال النقر على زر ”البحث عن المزيد“ داخل المجموعة، ستتمكن -أيضا- من مشاركة المجموعات والتعاون مع الآخرين.

وقالت غوغل إن هذه التوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ستغير الطريقة التي نستخدم بها الإنترنت في العقود المقبلة، قد تكون الميزة مفيدة وربما تكون مزعجة بعض الشيء عندما تدرك مقدار معرفة ”غوغل“ بعادات البحث الخاصة بك.

يمكن الآن للمستخدمين في جميع أنحاء العالم مشاركة واستخدام الميزة، التي ستجدها في تطبيق غوغل وعلى الويب في القائمة الجانبية.