مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يفك شيفرة تأمين ”آيفون 11 برو“ دون مساعدة أبل

نجح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أخيرًا، بفك شيفرة تأمين ”آيفون 11 برو“، دون مساعدة من شركة أبل، وذلك بواسطة استخدام أداة تدعى ”GrayKey“ للحصول على البيانات من ”iPhone 11 Pro Max“ المملوك لشقيق مهاجم قاعدة البحرية الأمريكية في بينساكولا، علي كوش، والذي ساعده على الفرار.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي، والنائب العام الأمريكي، ويليام بار، قد ضغطا على شركة أبل، لإلغاء تأمين أجهزة آيفون، التي تنتمي إلى مهاجم قاعدة البحرية الأمريكية في بينساكولا.

وكشفت مجلة ”فوربس“ الأمريكية، أن السلطات يمكنها بالفعل استخدام الأدوات التي تمكنها من الوصول إلى أحدث أجهزة أبل وأكثرها أمانًا، إذ استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخرًا أداة ”GrayKey“، وأكد محامي المهاجم أن الهاتف مغلق وأن السلطات لم تتمكن من الوصول إلى رمز المرور، كما أنها لم تجبر كوش على استخدام نظام ”FaceID“ للتعرف على الوجه من أبل.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أنه تم استخدام ”GrayKey“ لإجراء تحليل الطب الشرعي.

ومن المحتمل أن يكون رجال الشرطة من جميع أنحاء الولايات المتحدة، قد استخدموا متعقب الهواتف ”GrayKe“، ففي أوائل العام 2018 استخدم عدد من قوات الشرطة المحلية والإقليمية بالفعل هذه التقنية.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن شركة الطب الشرعي الإسرائيلية ”Cellebrite“ قد قامت للتو بتحديث برامجها، لتتمكن من فتح جميع الطرز من ”iPhone 5S“ إلى ”iPhone X“. وقد وفرت الشركة الأداة التي سمحت للأجهزة الفيدرالية بإلغاء تأمين ”iPhone 5c“ .