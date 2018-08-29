شركة أبل تلغي هذه الميزة من آيفون بعد 3 سنوات من إطلاقها

كشفت شركة أبل عن خطتها لإلغاء خاصية 3D Touch من هواتف آيفون، والتي تم إطلاقها في 2015 لتسهيل عملية استخدام التطبيقات.

كانت هواتف آيفون 6S وآيفون 6S Plus أول أجهزة iOS مجهزة بهذه الميزة، والتي اعتبرت آنذاك نقلة نوعية في نظر الشركة، إلا أن هذا الأمر على ما يبدو لن يدوم طويلًا، إذ ستقوم الشركة بإلغائها في بعض هواتفها هذا العام، وستتخلص منها نهائيًا في هواتف العام المقبل.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن ميزة 3D Touch تُمكّن المستخدم من التحكم في حجم الخط والتنقل بين التطبيقات بطريقة سلسلة، من خلال تزويد الشاشة بأجهزة حساسة للضغط.

وقالت شركة تحليل البيانات “باركلاي بلاين كورتس”، إن أبل ستلغي ميزة 3D Touch في الهواتف التي تعمل بشاشات OLED العام المقبل، ما يعني أن كل هواتف أبل ستفقد هذه الميزة، إذ سبق أن أشار المحلل الشهير مينج تشي كو إلى إلغاء الخاصية من الهواتف التي تعمل بالشاشة التقليدية هذا العام.

يذكر أن الشركة تقدم على هذه الخطوة بعد أن وجدت أن الميزة تكلفها الكثير دون أي قيمة إضافية للهاتف، نظرًا لإهمال معظم المستخدمين لها.