بطارية ثورية تجعل هاتفك يعمل 5 أيام متواصلة (صور)

نجح فريق بحثي من جامعة موناش الأسترالية، في ابتكار بطارية شحن، يمكنها شحن الهواتف الذكية بكمية كبيرة من الطاقة، بحيث تسمح بعملها لمدة 5 أيام متواصلة دون انقطاع، لتُنافس بذلك هاتف نوكيا 3310 الأسطوري الطويل الأمد، والذي صنع للعمل دون توقف.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن الباحثين الأستراليين أعادوا تركيب جزيئات بطارية ”الليثيوم- الكبريت“، وأثبتت التجارب أنها الأكثر كفاءة في العالم، إذ يمكنها توفير الطاقة أكثر 5 مرات من بطاريات ”ايون- الليثيوم“، والتي تستخدم عادة للإلكترونيات المحمولة والسيارات الكهربائية.

وصنع الباحثون النموذج الأول للبطارية، في معهد فراونهوفر الألماني للبحوث التكنولوجية، وقال الباحث المشارك في الدراسة، ماثيو هيل، إن بطارية ”الليثوم- الكبريت“ تتميز بانخفاض ملوثاتها، إذ سيؤدي استخدامها إلى انخفاض كبير في النفايات الخطرة المضرة بالبيئة.

وأكد الباحثون أن البطارية المطورة يمكن استخدامها -أيضا- في شحن المركبات الكهربائية للقيادة، لمسافة تصل لأكثر من 620 ميلا، كما ويمكن استخدامها في شحن أجهزة الكمبيوتر والشبكات الشمسية.