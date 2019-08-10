آبل تتراجع إلى المرتبة الرابعة في مبيعات الهواتف الذكية

المصدر: ا ف ب

تراجعت مجموعة ”آبل“ في سوق الهواتف الذكية مرة جديدة وخسرت المركز الثالث لصالح شركة صينية أقل شهرة منها، على ما أظهرت أرقام المبيعات في الربع الثاني، التي جمعتها مؤسسة لأبحاث السوق.

وحل هاتف ”آيفون“ الشهير في المرتبة الرابعة في المبيعات العالمية مع 35,3 مليون جهاز في مقابل 36,2 مليون جهاز للصيني ”أوبو“، على ما أفادت شركة ”آي اتش ماركت“.

وتوقفت ”آبل“ عن نشر بيانات مفصلة عن مبيعات جهاز ”آيفون“.

وحافظت ”سامسونغ“ التي كشفت الأربعاء عن جهاز عالي النوعية ”غلاكسي نوت 10″، على المرتبة الأولى بأشواط مع 23 % من السوق ببيعها 75,1 مليون جهاز متقدمة على ”هواوي“ مع حصة 18 % إثر بيعها 58,7 مليون هاتف ذكي.

وتريد ”آبل“ أن تثبت أنها قادرة على تسجيل النتائج الجيدة بعيدًا عن منتجها الرئيسي ”آيفون“ بفضل أجهزة وخدمات تساعدها على تعويض تراجعها في سوق الهواتف الذكية.

وفي الربع الأخير (نيسان/أبريل-حزيران/يونيو) شكلت إيرادات مبيعات ”آيفون“ أقل من نصف رقم أعمال المجموعة للمرة الأولى.

لكن ”آبل“ تمكنت من تحسين إيراداتها بنسبة 1 % رغم تراجع إيرادات ”آيفون“ بنسبة 12 %.

وبحسب شركات أبحاث سوق أخرى، حافظت ”آبل“ على المركز الثالث رغم تراجع مبيعات ”آيفون”.

في المقابل، قالت شركة ”كاونتربوينت إنترناشونال“ إن شركة ”هواوي“ ستتأثر في المستقبل سلبيًا بوضعها على القائمة السوداء من قبل واشنطن مع أن مبيعاتها استمرت بالارتفاع في الربع الثاني.

وفي المجموع، حققت الشركات الصينية (هواوي وأوبو وفيفو وريلم وشاومي) حصة قياسية بلغت 42 % من السوق في الربع الثاني، بحسب ”كاونتربوينت“.