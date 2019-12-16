تسريب جديد يكشف إمكانيات كاميرا غلاكسي“S11 بلس“

كشفت تسريبات عن مواصفات الكاميرا الخلفية لهاتف سامسونغ غلاكسي“S11 بلس“ الجديد.

وتشير المعلومات الجديدة إلى أن الهاتف الجديد هو أكبر طرازات من غلاكسي“S11″ الثلاثة، التي ستطلقها سامسونغ العام المقبل، وفقًا لموقع ”سام موبايل“.

ونشر ”Twitter leaster Ice universe“ صورة تظهر 3 كاميرات ذات ترتيب رأسي، وتكهنات بأن مستشعرات الكاميرات الثلاث ستكون مصحوبة بفلاش ”LED“ وكاميرا ثلاثية الأبعاد مزودة بتقنية ”وقت-الرحلة“، والتي تحدد المسافة بين الكاميرا والجسم المُصور بناءً على سرعة الضوء.

ويبدو أن تزويد جهاز غلاكسي“S11 بلس“ بكاميرا رباعية أكثر منطقية، على الرغم من أن النماذج المسربة كانت تحتوي على 5 كاميرات خلفية مرتبة على نمط “ X“، إلا أنه لم تكن هناك تسريبات بشأن الكاميرا الخامسة، مما يرجح أن يكون المسربون قد خلطوا بين مستشعريْ كاميرا ”وقت الرحلة“ على أنهما كاميرتان.

وتحتوي كاميرات ”وقت الرحلة“ على وحدتي إرسال واستقبال، وهو سبب وجود ثقوب في مقدمة جهاز Galaxy S10 5g 3 على الرغم من وجود كاميرات أمامية مزدوجة فقط.

وسيشهد غلاكسي“S11″ تطورًا كبيرًا في مواصفات الكاميرا، فمن المتوقع أن تكون الخلفية الأساسية بدقة 108 ميجابكسل، وأن تكون المقربة قادرة على التكبير بمقدار 5 أضعاف، بفضل مستشعر خاص تصممه سامسونج حصريًا لسلسلة جلاكسي ”S11″، وسيظهر هذا المستشعر أيضًا في ”Galaxy Fold 2“ بجانب كاميرا قادرة على التقريب حتى 5 أضعاف أيضًا.