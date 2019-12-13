رسميًا.. سامسونغ تطلق تحديث أندرويد 10 لهواتف غالاكسي نوت 10

بعد طول انتظار، أصدرت شركة سامسونغ، اليوم الجمعة، رسميًا، تحديث أندرويد 10 لهواتف غالاكسي نوت 10.

وأتاحت سامسونغ التحديث الجديد لكل من هواتف غالاكسي نوت 10 و 10+، كما تم إطلاق التحديث حاليًا في ألمانيا، لأولئك الذين شاركوا وكانوا يستخدمون النسخة التجريبية.

ووفقًا لموقع ”سام موبايل“، يأتي إطلاق أندرويد 10 رسميًا لهواتف غالاكسي نوت 10، بعد أسابيع من إطلاق 5 نسخ تجريبية من برنامج One UI 2.0 لأندرويد 10، من أجل ضمان أن الإصدار الثابت والرسمي للتحديث سيكون خاليًا من الأخطاء.

وتأتي مفاجأة سامسونغ بعدما كان من المتوقع إطلاق تحديث أندرويد الجديد على أجهزة غالاكسي إس 10 فقط، بحلول ”كريسماس“ هذا العام، وإطلاقه في أجهزة غالاكسي نوت 10 في أوائل العام المقبل.

إلا أن سامسونغ طرحت بالفعل نظام أندرويد 10 لمجموعة هواتف غالاكسي إس 10 خلال الأسبوعين الماضيين، ونجحت حاليًا في طرح النظام في سلسلة من أجهزة هواتف غالاكسي نوت 10 قبل الكريسماس.

ولا يتوفر تحديث أندرويد إلا لأولئك الذين شاركوا في إطلاق النسخة التجريبية من برنامج One UI 2.0 لأندرويد 10 لأجهزة غالاكسي نوت 10 و 10+، في حين سيستغرق الأمر بضعة أيام فقط قبل إصدار التحديث في أجهزة غالاكسي نوت 10 لمختلف المستخدمين حول العالم.

وبالإضافة إلى الإطلاق الرسمي لتحديث أندرويد 10 في هواتف غالاكسي نوت 10.

يُذكر أن سامسونغ أطلقت التحديث أيضًا في هاتفي غالاكسي إم 30 وإم 20.