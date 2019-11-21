”هواوي“ تستعد لإطلاق النسخة الجديدة من هاتفها ”P Smart Z“

تستعد شركة ”هواوي“ لإطلاق خليفة هاتفها الذكي P Smart Z 2019، في مايو 2020، كما يتضح من براءتي اختراع جرى تسجيلهما مؤخرًا، في كل من مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية والمكتب العالمي للملكية الفكرية.

وتم إطلاق P Smart Z في شهر أيار الماضي، وكان أول هاتف لشركة هواوي يحتوي على كاميرا قابلة للسحب، ويسمح هذا التصميم بزيادة مساحة الشاشة، ويجعل من تجربة التقاط الصور أمرا رائعا.

الجانب السلبي هو أن هذه الكاميرات أكثر عرضة للكسر، وعلى خطى Samsung وASUS، من المفترض أن تدرس الشركة الصينية الآن كاميرا رفع دوارة، كما أنه من المفترض أن يكون هاتف Huawei P Smart Z 2020 الأرخص سعرًا لهاتف بكاميرا سيلفي خاصة.

وتظهر براءاتي الاختراع نسختين من الهاتف، تحتوي الأولى على نفس وحدة الكاميرا المفردة المزودة بمحرك مثل P Smart Z 2019 مع تغيير مهم واحد، أنها يمكن أن تدور، مما يعني أنه لا يمكن استخدامها فقط ككاميرا سيلفي، لكن يمكنها أيضًا أن تكمل الكاميرا الوحيدة في الجزء الخلفي من الهاتف.

وهذا يعطي الهاتف المتصور نظام كاميرا خلفي مزدوج، حيث اختارت ”هواوي“ كاميرا دوارة واحدة، إذا كنت ترغب في عمل صورة سيلفي، فإن الكاميرا تطوى من الخلف حتى 180 درجة، بحيث تتجه للأمام ويمكنك التقاط صورة شخصية.

وبخلاف ذلك، يمكنك أيضًا اكتشاف ماسح ضوئي بصري ووحدة LED باتجاه الخلف، وبالإضافة إلى ذلك يتميز الهاتف بتصميم ثنائي اللون.