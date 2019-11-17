وقف 3 هواتف لهواوي تحدد تايوان كجزء من الصين

أوقفت تايوان مبيعات ثلاثة طرازات من هواتف هواوي Huawei Technologies Co التي تحدد تايوان كجزء من الصين، مما أدى إلى ضربة جديدة في صراع طويل الأمد حول الإشارات إلى السيادة.

وقال بيتر نيو، نائب مدير لجنة الاتصالات الوطنية في العاصمة التايوانية تايبيه، إن ”اللجنة أصدرت أوامر لشركات الهاتف بالتوقف عن طرح طرازات P30 و P3O Pro و Nova 5T من هواوي ابتداءً من يوم الخميس؛ لأن شاشات العرض شملت عبارة ”تايوان ـ الصين Taiwan، China“ للمناطق الزمنية وجهات الاتصال“، مشيرًا إلى أن هذه الإشارة تضعف ”كرامة تايوان الوطنية“.

وبذلك تضاف هواوي إلى قائمة من العلامات التجارية العالمية التي تم وقفها لنفس السبب، من كوتش Coach وجيفنشي Givenchy إلى جيه بي مورجان JPMorgan، والتي اضطر كل منها للرد على نزاع السيادة بين تايوان والصين المحكومتين بشكل منفصل، حيث تدعي الصين أن تايوان جزء من أراضيها.

واعتذرت العلامات التجارية للأزياء، المملوكة لشركات في الولايات المتحدة وفرنسا، للحكومة الصينية بعد تقديمها قمصانًا تحدد تايوان كدولة.

وكان عرض عبارة ”عرض تايوان ـ الصين“ على الهواتف قد بدأ بعد تحديث البرنامج، وفقًا لما ذكره موقع ”ديلي نيوز“ الاقتصادي ومقره تايبيه في وقت سابق.

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلاتTaiwan Semiconductor Manufacturing Co إنها ستواصل صنع رقائق لهواوي، بعد أن أنكرت الحكومة تقريرًا بأن واشنطن طلبت منها الاعتماد على عملاق أشباه الموصلات لتعليق أعمالها مع عميلها الثاني هواوي.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن إدارة ترامب طلبت من الحكومة تجميد توريد الرقائق إلى هواوي، والتي اتهمتها الولايات المتحدة بأنها تشكل خطرًا من جانب التجسس.

وقال نيو إن ”تعليق مبيعات طرز هواوي سيستمر حتى تغير الشركة الإشارة إلى تايوان على الهاتف“، وفي المقابل، رفض ممثل هواوي التعليق.

وقالت تشونجهوا تيليكوم، أكبر شركة اتصالات في تايوان، إنها ستتعامل مع القضية وفقًا للوائح الحكومية.