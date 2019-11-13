”فيسبوك“ يسد ثغرة خطيرة تجعل كاميرا ”آيفون“ تعمل دون علمك

أعلنت شركة فيسبوك قيامها بحل مشكلة تقنية في تطبيقها عبر هواتف آيفون، بعد ما أثارت حالة من الغضب والاستنكار بين المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما يخص ملاحظتهم أنهم مع فتح أي صورة أو فيديو بوضع الشاشة الكاملة Full Screen، يلاحظون تشغيل الكاميرا في خلفية المحتوى بعد العودة لطريقة العرض التقليدية لهذا المحتوى، وذلك يعتبر انتهاكًا صريحًا لخصوصيتهم.

وأكدت الشركة في بيانها الرسمي أنها قد قامت بسد تلك الثغرة بشكل كامل، موضحة أنها قد ظهرت إلى الوجود عندما حاول فريق التطوير سد ثغرة أخرى كانت تتسبب في تشغيل تطبيق فيسبوك مباشرة بطريقة عرض أفقية Landscape على هواتف آيفون، ولكن في نفس الوقت تسبب ذلك في ظهور الثغرة الجديدة.

وأشارت الشركة إلى أن الثغرة الغريبة لم تتسبب في تخزين أي محتوى مصور من صور أو فيديوهات من أجهزة المستخدمين أبدًا، وأنه قد تم سدها بنجاح.

يذكر أن هذه الثغرة لم تصب أي أجهزة من هواتف أندرويد وأي هواتف آيفون تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من iOS 13.