شاشتان على الجانبين.. تسريبات جديدة تكشف عن تصميم ثوري للآيفون (صور)

كشفت براءة اختراع مُسربة لشركة ”آبل“ عن تصميم ثوري للآيفون تطوره الشركة، والذي يتميز بشاشة مزدوجة على جانبي الهاتف.

وحصلت شركة آبل في عام 2013، على براءة اختراع لهاتف مزود بشاشة تمتد على جميع جوانبه، مما يحول المساحة الضائعة عادة في الهاتف إلى شاشة ثانية.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تأمل أبل أن يمكّن التصميم الجديد المستخدمين من اللعب أو مشاهدة مقاطع الفيديو على كلا الجانبين وعرض الصور في حلقة مستمرة على جانبي الجهاز لمحاكاة العرض ثلاثي الأبعاد.

وقدمت الشركة مؤخرًا تحديثًا لبراءة الاختراع في 24 أكتوبر الماضي، مما يشير إلى أن الشركة ما زالت تعمل على تطوير التكنولوجيا، ولم تتخلى عنها منذ ذلك الحين.

وتصف براءة الاختراع الجهاز مغلف بشاشة مرنة من جميع الاتجاهات لتغطي الجزء الأمامي والخلفي للهاتف، وتشرح: ”يشكل الهيكل الشفاف حلقة مستمرة حول محيط الجهاز الإلكتروني“.

في براءة الاختراع الأصلية، تبرز أبل أنها تخطط لاستخدام التكنولوجيا الجديدة لزيادة حجم الشاشة دون زيادة حجم الهاتف نفسه، بالإضافة إلى تعزيز تجربة المشاهدة للمستخدم.

ويظهر الرسم التوضيحي الرئيسي في براءة الاختراع شكل الهاتف ذا التصميم الثوري، والشاشة تمتد حوله من جميع الاتجاهات.

وأشارت أبل إلى أن الشاشة الممتدة ستسمح بعرض جميع الأيقونات دفعة واحدة، مما يعني أن المستخدمين لن يضطروا إلى السحب على الشاشة للعثور على تطبيق معين.

ونظرًا لأن الشاشة ستغطي الجهاز بالكامل، من المرجح أن تتخلص الشركة من جميع عناصر التحكم الخارجية وزر التحكم الرئيسي.

ويذكر أن شركة سامسونغ قد قدمت براءة اختراع مماثلة لهاتف ذا شاشة تغطيه بـ 360 درجة، وكشفت بالفعل عن نماذج حالية تمتد فيها الشاشة حول حواف الجهاز.