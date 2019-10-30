”إل جي“ تطلق هاتفًا اقتصاديًا جديدًا بشاشتين (صور)‎

كشفت شركة ”إل جي“ النقاب عن هاتف اقتصادي جديد بشاشة مزدوجة، والذي تخطط لإطلاقه في الأسواق الشهر المقبل.

ستطلق الشركة الهاتف المسمى ”G8X ThinQ“، لعملاء شركتي الاتصالات ”سبرينت“ و“ AT&T“ الشهر المقبل بعد انتظار طويل يعود إلى بداية العام.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ستكون أكبر مزايا الهاتف الاقتصادي البالغ سعره 699 دولارًا، هي خيار إرفاق شاشة ثانية إلى جانب الجهاز.

ويمكن لهذه الشاشة الإضافية، وهي شاشة OLED حجمها 6.1 بوصة، أن تُثبت في أي زاوية ويمكن استخدامها كلوحة مفاتيح، أو أداة للتعامل مع المهام المتعددة أو كوحدة تحكم في الألعاب.

وعلى عكس تقنيات العرض المبتكرة الجديدة مثل الشاشات القابلة للطي التي أطلقتها سامسونغ وهواوي، لا تعتبر الشاشة الثانية في هاتف إل جي الجديد، امتدادًا سلسًا لشاشتها الأساسية، بل ملحقًا يمكن فصله أو تثبيته في الهاتف وطيه ليعمل مثل الغطاء للشاشة.

وعلى الرغم من أن الشاشة الإضافية ستأتي مع الهاتف، إلا أن استخدامها سيكلف المستخدم 30% من شحن البطارية الأساسية.

وقالت الشركة إن ”G8X ThinQ“ سيتم إصداره في 1 نوفمبر لعملاءAT&T، كما سيكون متاحًا أيضًا لمستخدمي سبرينت في 8 نوفمبر.