بتصاميم وجودة عالية.. ”غوغل“ تطلق جيلًا جديدًا من منتجاتها (صور وفيديو)

أطلقت شركة غوغل اليوم الثلاثاء، أجهزتها الجديدة للعام 2019 في مدينة نيويورك الأمريكية، وتضمنت عددًا من الأجهزة الجديدة، على رأسها هواتف بيكسل 4، وكذلك أجهزتها الحاسوبية الشخصية بيكسل بوك.

وتضمنت هواتف غوغل الجديدة بيكسل 4 وبيكسل 4 إكس إل، مزايا جديدة بعضها يتعلق بالعدسة الإضافية للكاميرا الخلفية، وكذلك القدرة على استشعار حركة اليد للتحكم في الهاتف كليًا عن بعد، دون الحاجة للمس الشاشة.

تأتي هواتف غوغل الجديدة بشاشة 6.3 بوصة بدقة QHD على مستوى بيكسل 4 إكس إل، وشاشة 5.7 بوصة بدقة وضوح 1080p بالنسبة لهاتف بيكسل 4، وكلاهما سيأتيان بحد أقصى 90 هيرتز لمعدل تحديث الشاشة، مع إمكانية تخفيض هذا المعدل تلقائيًا إلى 60 هيرتز للحفاظ على عمر البطارية، إلى جانب أن الهاتفين الجديدين سيقدمان معالج سناب دراجون 855 من كوالكوم، بالإضافة إلى خيارين للذاكرة الداخلية 64 أو 128 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت،

وزودت الشركة هاتفيها الجديدين بميزتين في الجانب العلوي من واجهتهما، وهما مستشعرات خاصة بالتقاط بصمة وجه المستخدم لفتح الهاتف باستخدامها، وكذلك مستشعرات خاصة بالتقاط ورصد وتتبع حرك يد المستخدم أمام شاشة الهاتف، بحيث يمكن إنجاز مهام مثل التنقل بين المقاطع الموسيقية والرد أو رفض المكالمات الواردة وذلك من خلال ميزة Motion Sense، المعتمد على مشروع غوغل التجريبي Project Soli.

وتقدم هواتف غوغل الجديدة لأول مرة عدسة إضافية لكاميراتهما الخلفية، بحيث تقدم مستويين من التكبير المختلط بين التكبير البصري والرقمي، إلى جانب تطوير أوضاع التصوير التي لطالما ميزت هواتف بيكسل، مثل وضع التصوير الليلي Night Sight، الذي يقدم ميزة التصوير بتعريض عالٍ للأجسام السماوية مثل النجوم، وكذلك ميزة Live HDR+ التي تتيح إمكانية المقارنة بين الصور عند التقاطها في الوضع التقليدي وبين التقاطها وإجراء عملية معالجة بوساطة نظام جوجل للتصوير على هواتفها لتختار بينهما ما تفضله، كما أشارت جوجل إلى أنها طورت بالكامل من إدراك عدسات كاميرات هواتفها لتوزان اللون الأبيض في الصور.

كما تقدم هواتفه بيكسل 4 الجديدة تحديثات مميزة لتطبيق التسجيل الصوتي Recorder، الذي يقوم تلقائيًا وبشكل مباشر وسريع بتحويل الكلام المسجل إلى نصوص مكتوبة عبر استخدام نظام جوجل للتعرف على الكلام المنطوق، كما يتيح البحث بكلمة معينة على مستوى مختلف التسجيلات، ليسهل الوصول إلى الجزء المنطوق الذي ذُكرت فيه ضمن تسجيلاتك الصوتية، وكل ذلك يجري مباشرة على هاتفك دون أن تغادر أي من تلك البيانات هاتفك إلى خوادم جوجل.

ستتوفر الهواتف الجديدة بحلول 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بسعر يبدأ من 799 دولارًا لبيكسل 4 و899 دولارًا لبيكسل 4 إكس إل.

الحاسوب الشخصي الجديد

أعلنت غوغل عن جهاز الحاسوب الشخصي الجديد بيكسل بوك جو، ويحمل تصميمًا مميزًا خاصة على مستوى تصميم سطح جانبه السفلي.

يأتي الجهاز الجديد بشاشة 13.3 بوصة قابلة للمس، ما يسهل التعامل مع الجهاز، إلى جانب تصميم الجانب السفلي لسطح الجهاز الجديد بخطوط بارزة ما يسهل حمل جهاز جوجل الشخصي المميز، بالإضافة إلى بطارية تقدم لك 12 ساعة من الاستخدام، والتي أشارت الشركة إلى أن شحنها لمدة 20 دقيقة يكفي لاستخدامها لمدة ساعتين كاملتين.

Lightweight, grippable, and ready to travel – stay on the move with #PixelbookGo. #madebygoogle pic.twitter.com/52bLVd9gRJ — Made by Google (@madebygoogle) October 15, 2019

ويقدم الجهاز الجديد إصدارات متنوعة من حيث الإمكانيات، فيمكن اختيار معالج انتل m3 أو i5 أو i7، إلى جانب خيارات تخزين داخلية تتنوع بين 64 جيجابايت و128 جيجابايت و256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت. ويصل الجهاز الجديد إلى الأسواق بسعر 649 دولار.

السماعات الذكية Pixel Buds

وكشفت غوغل أيضًا عن الجيل الجديد من سماعتها الذكية Pixel Buds، الذي يتيح مستوى مختلفًا من التجربة الصوتية، إذ إن مجال الاتصال بهاتفك أصبح أوسع، ما يعطيك حرية كبيرة في الحركة، وكذلك تصميم السماعات نفسها أصبح أكثر ملاءمة لأذنك وراحة لاستخدامها لساعات طويلة.

وأوضحت الشركة أن سماعاتها الجديدة ستأتي ببطارية تقدم تجربة استماع لمدة 5 ساعات متواصلة عبر شحنة واحدة، وذلك إلى جانب وجود حوالي 5 شحنات تكفي 24 ساعة من الاستخدام مخزنة داخل علبة حفظ السماعات، التي حصلت هي الأخرى على تصميم جديد كليًا، بالإضافة إلى توسيع الحد الأقصى لقدرة السماعة على الاتصال بالهاتف مع وجود حوائط وعوائق بينهما بحيث يصل إلى 100 ياردة، أي حوالي 91 مترًا.

وتأتي السماعة الجديدة بتصميم يثبت جيدًا داخل أذنك، ما يقدم ميزة عزل الضوضاء بشكل جيد، وذلك إلى جانب وجود مكان مجوف في الجانب الخارجي من هيكل السماعة يحمل اسم Environmental Vent والذي يسهل وصول الصوت الخارجي إلى أذن المستخدم، مع قيام نظام تشغيل السماعة بالتحكم في مستوى الصوت حسب الضوضاء المحيطة ليحصل المستخدم دائمًا على تجربة صوتية مميزة.

السماعة الجديدة ستصل الأسواق بسعر 179 دولارًا في الفترة بين مارس ويونيو من العام المقبل، وذلك بثلاث ألوان أسود وأبيض وبرتقالي.

خدمة الألعاب

وفي آخر جولاتها، أعلنت غوغل الموعد الرسمي لإطلاق خدمتها الجديدة للألعاب السحابي Stadia والذي سيكون 19 نوفمبر المقبل.

وأشارت الشركة، في مؤتمرها اليوم، إلى أن خدمتها الجديدة ستأتي إلى المستخدمين بصحبة الهواتف الجديدة، التي ستصل في نفس التوقيت إلى الأسواق، لتكون أولى الهواتف التي تدعم تشغيل المنصة الجديدة.

وتتيح منصة جوجل للألعاب خدمة مميزة تتيح الاستمتاع بلعب مختلف الألعاب، مهما كانت رسومياتها المعقدة والمتطورة، على هاتفك الشخصي مهما كانت إمكانياته، وذلك من خلال الاعتماد على تشغيل اللعبة مباشرة على خوادم الشركة نفسها.

وأوضحت جوجل أن تصميم ذراع اللعب الخاصة بخدمتها الجديدة اعتمدت على التركيز على تعامل البشر وأيديهم مع مختلف أشكال المقابض الخاصة بالأدراج والأشياء والسكاكين، بهذه العملية تمكن مصممو الشركة من الوصول إلى تصميمها الأخير لذراعها للألعاب، بحيث يكون مثاليًا لحمله واستخدامه لساعات طويلة.