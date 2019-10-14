5 أجهزة من ”غوغل“ سيتم إطلاقها غدًا.. تعرف عليها

تقيم شركة غوغل يوم الثلاثاء المقبل حفلًا لإطلاق أجهزتها الجديدة للعام 2019 في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث سيتم الإعلان عن عدد من الأجهزة الجديدة على رأسها هواتفها بيكسل 4، وكذلك أجهزتها الحاسوبية الشخصية بيكسل بوك.

وفيما يلي أبرز الأجهزة التي ستعلنها عملاق الإنترنت، غوغل في حفل الشركة.

بيكسل 4

من الممكن أن يكون أكثر هواتف غوغل إثارة للجدل، بسبب كم التحديثات والمزايا الجديدة القادمة على متنه، حيث سيأتي الهاتف بشاشة معدل تحديثها 90 هيرتز وكاميرا إضافية ثانية بدقة 16 ميغابكسل مع مزايا التصوير السماوي للأجسام السماوية مثل النجوم وكذلك وضع التصوير في الحركة Motion Mode والتصوير الليلي.

وسيحمل مزايا التحكم في الهاتف دون لمس الشاشة عبر مستشعرات حركة اليد Gestures sensor وكذلك ميزة النقاط بصمة الوجه وفتح الهاتف بها.

بيكسل بوك جو

ومن المتوقع أيضًا أن تكشف غوغل عن جهاز حاسوب شخصي جديد يحمل اسم بيكسل بوك جو، والجهاز الجديد سيأتي بشاشة 13.3 بوصة بمعامل عرض 16:9 بدقة عرض 1080p أو 4K، ومزودًا بخيارات متنوعة من معالجات انتل Core i3 وi5 وi7، بجانب ذاكرة عشوائية 16 جيجابايت و256 جيجابايت ذاكرة داخلية، إلى جانب كاميرا أمامية 2 ميجابكسل، ويحافظ الجهاز على فتحة السماعات التقليدية 3.5مم، إلى جانب شريحة Titan C الأمنية.

الجيل الجديد من أسيستانت

وبعدما كشفت غوغل عن مزاياه بشكل مبدئي في مؤتمرها للمطورين IO2019 أبريل الماضي، من المنتظر أن يتم إطلاق الجيل الجديد من مساعد غوغل أسيستانت الشخصي، الذي وعدت الشركة أن يكون أسرع 10 مرات من الجيل الحالي، وكذلك من المفترض أن يقدم تجربة أفضل وأكثر مرونة وانسيابية في التعامل مع هاتفك والبحث عما تريده فقط بصوتك.

جيل جديد من سماعات بيكسل بادز

ورغم عدم الكشف عن كثير من التفاصيل حول جيل سماعات جوجل القادم Pixel Buds إلا أن تغريدة مشفرة أطلقها مدير قطاع أندرويد وكروم هيروشي لوكهيمير على ”تويتر“ تشير إلى مواصفات السماعات المنتظرة.

وتعمل السماعة لأكثر من 10 ساعات كعمر للبطارية، إضافة لأزرار ميكانيكية في السماعات للتحكم بجودة مميزة للصوت، وقدرة على تشغيل أحدث طرق برمجة تشغيل المقاطع الموسيقية وعلبة حافظة بتصميم مضغوط عملي، إلى جانب قدرتها على فهم الأصوات من حول المستخدم، بحيث تقوم بخفض ما يستمع إليه المستخدم في حال وجه إليه أحدهم الحديث.

راوتر Nest Wifi

وسيساهم الجيل الجديد من أجهزة نيست للواي فاي بنشر استخدام مساعد غوغل أسيستانت داخل المنزل بحيث يمكنك تقوية شبكة الانترنت وفي نفس الوقت يمكنك استخدامه كجهاز مساعد منزلي لتلبية أوامرك والإجابة عن تساؤلاتك بسهولة.