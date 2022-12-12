هل تفقد سلسلة سامسونغ "Galaxy S" بريقها في 2023؟

توقع تقرير تقني أن يكون 2023 هو العام الأخير الذي ستلقى فيه سلسلة "Galaxy S" من شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، اهتمامًا كبيرًا من مشتري الهواتف الذكية الرائدين.

وأرجع التقرير ذلك إلى أنه بحلول 2023، سيحول غالبية مشتري الهواتف الذكية المتميزة تركيزهم واهتمامهم إلى تشكيلة "Galaxy Z" القابلة للطي، المعروضة من قبل الشركة.