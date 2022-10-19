هواتف سامسونغ القابلة للطي تفتقد ميزة هامة لشاشة الغطاء‎‎

تمتاز هواتف شركة سامسونغ القابلة للطي بشاشتها الخارجية التي تتمتع باستخدامات بسيطة، ولكنها في الهاتف الأصغر من طراز Z Flip أكثر تنوعاً.

وعلى عكس شاشة الغلاف الخارجية في سلسلة Galaxy Z Fold، والتي تعمل مثل شاشة الهاتف الذكي العادية (وإن كانت ضيقة بشكل لا يصدق وغير مريحة للاستخدام)، فإن شاشة الغلاف في Galaxy Z Flip لها حالات استخدام محدودة.

وأصبحت الشاشة أكبر قليلاً في الطرز الحديثة مقارنة بأول Galaxy Z Flip، ولكن تظل الحقيقة أنك بحاجة إلى فتح هاتفك الذكي عند استقبال الإشعارات، لاستخدامه مثل الهاتف العادي.

وتتيح لك شاشة الغلاف الموجودة على سلسلة Galaxy Z Flip التحقق من الإشعارات، وتبديل الوظائف مثل الإنترنت اللاسلكي والصوت وفلاش الكاميرا، وإضافة عدد قليل من الأدوات المحددة (مثل جهات الاتصال المفضلة لديك، ومؤقت، وما إلى ذلك).

ولديك أيضًا خيار استخدامه كمرآة للكاميرا لتأطير صور السيلفي بشكل أفضل والتقاطها باستخدام الكاميرات الخلفية عالية الجودة بدلاً من الكاميرا الأمامية.

ولعل من الواضح أن الخيار الذي يريده أكثر المستخدمين لهذا الطراز القابل للطي هو في الواقع خيار "إيقاف تشغيل شاشة الغلاف" تمامًا، وذلك بسبب تشغيلها بلا داع نتيجة اللمسات العرضية.

وبحسب تقرير أورده موقع "سام موبيل"، فإنه حتى مع وجود حافظة، يتم تنشيط شاشة غلاف Z Flip 4 بمفردها، حتى والهاتف في الجيب، ومعظم تلك الحالات تكون عند الحركة والركض.

وفعلت تلك اللمسات العرَضية كل شيء بدءًا من تشغيل مقطع فيديو، أو موسيقى ربما أوقفتها مؤقتًا، إلى تغيير خلفية شاشة الغلاف، وهو ما يعتبر أمرا محبطاً، بحسب الموقع.

ولسبب ما، لا تعمل ميزة "حماية اللمس العرَضية" من سامسونغ، والتي تمنع شاشات الهاتف الذكي الخاصة بها من التنشيط عندما يكون الجهاز في مكان مظلم (مثل الجيب أو الحقيبة)، بشكل جيد مع شاشة الغلاف على Galaxy Z Flip.

وأحد الحلول لهذه المشكلة هو إيقاف تشغيل ميزة عرض "النقر المزدوج للاستيقاظ" التي تأتي محملة تقريبًا على كل هاتف ذكي من طراز جالاكسي.

ولكن هذا مجال آخر لم تفكر فيه سامسونغ في المستقبل عندما يتعلق الأمر بأجهزتها القابلة للطي، حيث إن إيقاف تشغيل هذه الميزة ينطبق على كلا الشاشتين، وليس فقط على إحداهما دون الأخرى.

وحتى لو نجح ذلك بشكل منفصل للشاشتين، فلن يقدم الكثيرون على تعطيله، لأن النقر المزدوج لإيقاظ شاشة الهاتف مريح للغاية.

ويعني هذا في الأساس أن هناك خيارين متبقيين: فيمكن لشركة سامسونغ، إما تحسين خوارزمية الحماية التي تعمل باللمس العرَضي، أو إضافة القدرة على إيقاف تشغيل شاشة الغطاء تمامًا.