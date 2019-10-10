ابتكار عدسة كاميرا أنحف 20 مرة من شعرة الإنسان

تطورت تكنولوجيا التصوير كثيرًا خلال الأعوام الماضية، ولكن لا يزال يزعجنا بروز الكاميرا في هواتفنا، والذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى خدشها، ولذلك طور المهندسون عدسة كاميرا أرق بـ 20 مرة من شعرة الإنسان.

كشفت مجموعة من مهندسي جامعة ”يوتاه“ الأمريكية، عن عدسة أرق بآلاف المرات من العدسات المتاحة في الأسواق حاليًا، ويمكن أن تساعد على تصميم هواتف نحيفة وملساء دون بروز.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإنه بدلاً من الانحناء المعتاد، هذه العدسة الجديدة مسطحة وتوجّه الضوء مباشرة على مستشعر الكاميرا، بدلاً من التقاط الضوء المنعكس على جسم ما وتوجيهه إلى المستشعر.

ويعتقد الباحثون أن هذا من شأنه تمكيننا من تطوير هواتف نحيفة ومسطحة دون بروز للكاميرات، كما من شأنه أن يمنح هذه الهواتف القدرة على التصوير الحراري.

وبالإضافة إلى تنحيف الهواتف، يرغب باحثو جامعة ”يوتاه“ في مد الطائرات العسكرية المُسيرة بهذه العدسات لتمكنهم من الرؤية الحرارية وإجراء عمليات الاستطلاع ليلًا.

وقال مؤلف الدراسة ”مونجرال مينون“: ”عدساتنا أخف وأنحف بآلاف المرات مقارنة بالعدسات المتاحة حاليًا، وتوفر أداء مماثلًا للعدسات التقليدية“.

وأوضح مينون أن تصنيع هذه العدسة الجديدة قد يكون أرخص لأن تصميمها يتيح إمكانية تصنيعها من البلاستيك بدلاً من الزجاج.