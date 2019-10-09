دموع مجدي صبحي تغالبه أمام الكاميرا حزنًا على رحيل طلعت زكريا (فيديو إرم)

أبدى الفنان المصري مجدي صبحي، حزنه الشديد على رحيل صديق عمره الفنان طلعت زكريا، الذي غيّبه الموت أمس الثلاثاء، موضحًا أن الخبر كان بمثابة الصدمة بالنسبة إليه.

وأجهش مجدي في البكاء، خلال لقاء مع ”إرم نيوز“، مؤكدًا أنه علم بخبر وفاته قبل حضوره حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط الذي أقيم على مسرح سيد درويش في دار أوبرا الإسكندرية في دورته الـ35.

ولم يستطع مجدي صبحي استكمال اللقاء بعد بكائه قائلًا: ”طلعت زكريا كان دفعتي ده صديقي وفوجئت بخبر وفاته، ربنا يرحمه“.

وكان مجدي صبحي، أعرب عن سعادته بحضور افتتاح المهرجان وخاصًة تكريم المخرج المصري محمد فاضل، لافتًا إلى أن تكريم المهرجان للفنانة نبيلة عبيد والفنان محمود قابيل، جاء في وقته وأسعده كثيرًا

وولد طلعت زكريا في الـ 29 من آذار/ مارس 1960، في محافظة الإسكندرية.. إذ ودّع الفن المصري واحدًا من أبنائه -الثلاثاء- بعد تعرّضه لوعكة صحية شديدة استدعت دخوله مستشفى بدران في منطقة الدقي ولكنه تَوفّى بعد أن مكث في المستشفى قرابة أسبوع.

وترك طلعت زكريا بصمة كبيرة في الفن المصري بعد أن شارك في العديد من الأعمال الفنية، وكان آخرها فيلم ”حليمو أسطورة الشواطئ“ في كانون الأول/ديسمبر2017، كما أنه انتهى أخيرًا من تصوير فيلم ”الموقف“، بمشاركة منة فضالي وكان يحضّر نفسه لفيلم ”الخوذة“، برفقة ابنته إيمي، ولكنه رحل قبل بدء التصوير.