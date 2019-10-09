كيف علقت هنا الزاهد على وفاة طلعت زكريا طليق والدتها؟

نعت الفنانة المصرية هنا الزاهد بكلمات حزينة ومؤثرة الفنان الراحل طلعت زكريا طليق والدتها، متمنية لو عاد من الموت لتخبره بمقدار الحب الذي تكنه له.

وكتبت الزاهد، التي عانت من وعكة صحية في شهر العسل، نعيها عبر ”إنستغرام“ مرفقة إياه بآخر صورة جمعتها بالفنان طلعت زكريا في حفل عقد قرانها على الفنان المصري أحمد فهمي.

وعلقت هنا على الصورة قائلة: ’’دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع أبويا وحبيبي وسندي اللي كبرت معاه سنين‘‘.

وتابعت: ’’أنا فتحت الصورة دي من بدري وعايزة أقولك إن ربنا هيدخلك الجنة يا أطيب خلق الله إنت ربيت 3 بنات وكأنك أبوهم وأكتر‘‘.

وأردفت: ’’أنا عايزة أقولك إني معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك عمري ما قولت أصلًا تقريبًا بابا غير ليك، كنت بجري عليك أول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما‘‘.

وأكلملت قائلة: ’’فاكرة أول بيض أومليت وقولتلي اعملي مطعم (بالهنا والشفا) واديتني 100 جنيه عشان تشجعني أطبخ، كنت دايمًا تقولي إنتي هتبقي حاجة كبيرة وكنت بتشجعني كنت فخور بيا لما اتخرجت وعيطت اليوم ده‘‘.

واختتمت رسالتها قائلة: ’’أنا عمري ماحسيت إنك مش أبويا اللي مخلفني، أنا مش مصدقة إني مش هشوفك تاني وأقولك زازي يا زازي، نفسي ترجع وأقولك قد إيه إحنا بنحبك كلنا وأقولك إنك أعظم ممثل، أنا بحبك أوي ومكنتش أعرف إني بحبك أوي كده، هتوحشني يا أحن إنسان عرفته في حياتي. أرجو الدعاء‘‘.

وتربط هنا الزاهد علاقة قوية بالفنان الراحل طلعت زكريا، حيث كان زوجًا لوالدتها شيرين المنزلاوي لمدة 13 عامًا قبل انفصالهما منذ سنوات قليلة.

وأنهت أسرة الفنان طلعت زكريا استخراج تصريح دفنه من مستشفى بدراوي بمنطقة الدقي للانتقال به إلى مسقط رأسه في الإسكندرية لتشييع جثمانه اليوم الأربعاء بمسجد العمري بالعطارين ودفنه هناك.

يُذكر أن طلعت زكريا رحل عن عالمنا عصر أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ59 عامًا، بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد.