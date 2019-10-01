بعد تحديثات iOS 13.. مستخدمو أجهزة أبل يعيشون كابوسًا مع تطبيق Reminders‏

يعاني مستخدمو أجهزة أبل مع تطبيقها للتذكيرات Reminders، منذ إطلاق الشركة للتحديث الجديد الخاص بالتطبيق، الذي يحمل عددًا كبيرًا من التحديثات، وذلك يرجع إلى أن ميزة مزامنة التذكيرات بين مختلف الأجهزة لن تعمل بشكل طبيعي إلا بعد تحديث جميع أجهزتك إلى إصدارات أحدث أنظمة تشغيل أجهزة الشركة.

وأوضح تقرير نشره موقع ”ذا فيرج“ التقني أن المستخدمين عليهم تحديث هواتف آيفون إلى iOS 13 أو أحدث، وأجهزة آيباد إلى iPadOS، وأجهزة ماك وماك بوك إلى macOS Catalina، الذي لم يصل بعد رسميًا من جانب أبل.

وإذا كانت جميع تلك الأجهزة تعمل بنفس عنوان iCloud سيتمكن المستخدم من الوصول لكافة تذكيراته بشكل طبيعي، لكن إن كان أحدها لا يحمل أحدث إصدار من نظام تشغيله، فلن يتمكن من الحصول على ميزة المزامنة مع بقية الأجهزة.

كما أن عددًا من المستخدمين اشتكوا من وجود مشاكل بشكل عام مع التطبيق، حتى بعد تحديث أنظمة تشغيل أجهزتهم، حيث بعض التذكيرات تم فقدانها بشكل كامل، وكذلك تم تعديل أسماء بعضها وتواريخ إنشائها.

ولكن رغم ذلك، يمكنك الوصول إلى جميع تذكيراتك التي أنشأتها داخل تطبيق أبل من خلال زيارة حسابك على موقع iCloud.com.

وكانت شركة أبل قد دفعت بتحديثين في أقل من أسبوع، يحملان رقمي iOS 13.1.1 وiOS 13.1.2، وذلك كي تتمكن أبل من حل مختلف المشكلات التي واجهها مستخدموها مع تطبيقات مثل الكاميرا وiCloud، وغيرها من تطبيقات أبل التي تسبب التحديث الجديد iOS 13 لها بتوقف عن العمل، أو تجربة غير طبيعية للمستخدمين معها.