”أبل“ تستخدم تقنية جديدة في شاشات أجهزة آيباد وماك القادمة

كشفت التوقعات الأخيرة للمحلل المالي المعروف مينج تشي كيو عن أحدث تفاصيل خطة شركة أبل لتحديث شاشات أجهزة آيباد وماك بوك القادم في 2020 و2021 بتقنية Mini-LED المتطورة.

وأشار كيو إلى أن كل جهاز من أجهزة آيباد وماك بوك يتكون من 10 آلاف وحدة من وحدات Mini-LED، وذلك مقارنة بعدد الوحدات الذي كان يصل إلى 576 وحدة مع تقنية أبل Pro Display XDR المستخدمة حاليًا، وسيكون حجم الوحدة مع التقنية الجديدة أصغر كثيرا بحيث يبلغ 200 ميكرون.

وبحسب ما أوضحته توقعاته الماضية، فإن كيو أكد من قبل أن الأجهزة المقبلة من آيباد ستأتي بأحجام شاشة 10 و12 بوصة، بينما ستأتي أجهزة ماك بوك بشاشات سعتها 15 و17 بوصة، ومع التوقعات الجديدة الخاصة بشاشات تدعمها تقنية Mini-LED، فإن الأجهزة القادمة ستقع تحت فئة آيباد برو وماك بوك برو.

ويتوقع المحلل الشهير أن تكون تلك الخطوة هي محاولة من أبل للتغلب على مشكلة اختراق الشاشة مع طول الاستخدام، وفي نفس الوقت التخلص من تبعيتها لشركة سامسونج، أكبر مصنع على الإطلاق في سوق شاشات الـ OLED، بحيث ستكون شركة LG Display هي المورد الرئيسي لشاشات Mini-LED، وستقوم مجموعة من الشركات الأخرى بتقديم المكونات المتبقية لتشغيل ودعم التقنية الجديدة في أجهزة أبل، مثل Epistar وZhen Ding وRadiant Opto-Electronics وNichia وAvary Holding وTSMT.

وتتيح التقنية الجديدة لشاشات أبل تقديم مزايا مختلفة مثل قدرة هائلة على مختلفة التدريجات اللونية بدقة عالية، وتقنيات العرض مثل HDR ومعدلات فائقة لتناقض الأبيض والأسود، إلى جانب ميزة خفض الإضاءة ذاتيا، بحيث تمكن الشاشة من خفض الإضاءة وراء المساحات التي تعرض اللون الاسود، والإبقاء على الأماكن الأخرى التي تعرض تدريجات لونية مختلفة مضاءة بشكل طبيعي.