بعد شكاوى المستخدمين.. ”أبل“ ستغير تصميم لوحة مفاتيح أجهزة ”ماك بوك“

أصدر المحلل المالي ”مينج تشي كيو“ مجموعة من التوقعات الجديدة المتعلقة بأجهزة ماك بوك الشخصية الجديدة من ”أبل“ القادمة هذا العام والعام المقبل، حيث تشير التوقعات إلى إجراء الشركة تغييرًا في تصميم لوحة مفاتيح الأجهزة لتعتمد أسلوب تصميم المقص Scissor Design.

وأشارت توقعات ”مينج“ إلى لجوء ”أبل“ إلى التصميم الجديد كبديل لتصميم الفراشة Butterfly Design والذي واجهت الشركة العديد من المشاكل معه، وتسبب لها ذلك في مواجهة غضب واسع مع المستخدمين، نتيجة دخول بقايا الأطعمة والأتربة أسفل مفاتيح الكيبورد بالتصميم القديم، مما كان يؤدي سريعًا لتلف المفاتيح وتوقفها عن العمل.

وأوضح المحلل الصيني أن ”التصميم الجديد سيأتي على متن الجهاز القادم من أبل ماك بوك 16 بوصة المتوقع وصوله نهاية العام في سبتمبر أو أكتوبر، إلى جانب أجهزة ماك بوك 2020 التي ستحمل تحديثات جديدة لعائلة أجهزة الحاسوب الشخصية من أبل“.

وينتظر مستخدمو أجهزة ماك بوك 2015 والأحدث منها بداية تطبيق ”أبل“ لبرنامج تصليحات لوحات مفاتيح أجهزتهم حتى الآن، حيث إن البرنامج يعد بتصليح مجاني تمامًا، ولكن ذلك يتوقف على تغيير ”أبل“ لأسلوب التصميم الخاص بلوحة مفاتيحها.