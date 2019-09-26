للتخفيف من حدة ”التوتر“… مؤسس ”هواوي“ يُقدم عرضًا جديدًا لأمريكا

أعلن مؤسس هواوي ومديرها التنفيذي رين زهينجفاي أن شركته على استعداد تام لتقديم رخصة استخدام تقنياتها في مجال الجيل الخامس من شبكات الموبايل للشركات الأمريكية، دون أن تتطلب منهم التدخل بشكل مباشر في عمليات الإعداد والتركيب، وذلك سيخفف كثيرًا من المخاوف فيما يتعلق بتأثير هواوي على الأمن القومي الأمريكي.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يمتد أيضًا إلى تقنيات تصميم وتصنيع الشرائح الإلكترونية الحيوية والرئيسية داخل البنية التحتية لشبكات الاتصالات، مؤكدًا أن الشركة لا تخشى أبدًا صناعة منافس قوي لها جراء تلك القرارات.

وتعتبر تلك التصريحات ”الجريئة“ بمثابة محاولة ذكية من جانب هواوي لتخفيف أثر الحظر الأمريكي عليها من التعامل مع الشركات الأمريكية، المحظور من التعامل مع أي من منتجات الشركة الصينية، والتي تعتبر من الرواد في مجال إعداد البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس من خدمات الموبايل.

ويأتي هذا العرض بمثابة الدعوة الثانية خلال شهر واحد من جانب مؤسس هواوي، إذ اقترح سابقًا بيع براءات اختراع والمعرفة الكاملة حول عملية الإنتاج، وكذلك تطوير ”كودات“ الشبكة البرمجية وتحديثاتها للشركات الأمريكية في مقابل سعر يتم دفعه لمرة واحدة فقط.