كيف ستتخطى ”هواوي“ عقبة حرمانها من خدمات ”غوغل“؟

خرج مدير قطاع إلكترونيات المستخدمين بشركة هواوي، ريتشارد يو، على حضور مؤتمر إطلاق هواتف الشركة الجديدة Mate 30 وMate 30 Pro ليعلن أن الهواتف الجديدة لن تأتي مصحوبة بتطبيقات وخدمات شركة غوغل الأمريكية، وذلك طبقًا للحظر الأمريكي الذي تخضع له الشركة، منذ نهاية مايو الماضي.

وأوضح مسؤول هواوي أن هواتفها الجديدة والمستقبلية ستأتي بصحبة متجرها الخاص للتطبيقات App Gallery، والذي يحمل آلاف التطبيقات بالفعل على متنه، إلى جانب قدوم الهواتف الجديدة والمستقبلية بخدمة هواوي الجديدة Huawei Mobile Services، والتي ستحل محل خدمة غوغل Google Play Services، التي كانت تشكل همزة الوصل بين مطوري التطبيقات وهواتف مستخدميها، حيث تتيح الدفع بالإشعارات أولًا بأول، وكذلك مختلف التحديثات والتأكد من سلامة عمل تلك التطبيقات بشكل سليم وطبيعي.

وأشارت الشركة إلى أنها ستضع استثمارات بقيمة مليار دولار في برنامجها الجديد لتشجيع المطورين على تقديم تدريباتهم عبر متجرها الخاص، إلى جانب شراكات جديدة تعقدها الشركة مع العديد من متاجر التطبيقات مثل F-droid وApptoid، والتي من المنتظر أن تصل محملة مسبقًا على هواتف الشركة مستقبلًا، مما سيتيح مجالًا واسعًا من التطبيقات أمام المستخدمين.

وأكد ريتشارد أسفه لاضطرار هواوي إلى القيام بهذه الخطوة، مؤكدًا أن الحكومة الأمريكية هي من دفعت بهواوي لاتخاذ هذا القرار، مؤكدًا أن المستخدمين يمكنهم تحميل جميع تطبيقات غوغل من خارج متجرها الخاص بسهولة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى الدخول إلى متجر بلاي ستور، المحظور تواجده على هواتفها بشكل رسمي، ولكن مدير هواوي أوضح أنه في حال تراجعت الحكومة الأمريكية عن قرارها بخصوص خدمات غوغل على هواتفها، فإن نظامها الإلكتروني للتحديثات سيكون قادرًا على الدفع بتحديث هوائي يشغل خدمات وتطبيقات غوغل على جميع هواتفها.