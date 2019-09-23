”آبل“ تضيف ميزة خفية في ”iOS 13“  تسهل التحكم بالصوت (فيديو)

استجابت شركة ”أبل“ في تحديث نظام تشغيلها الأحدث iOS 13 لرغبة مستخدمي أجهزتها المحمولة في الحصول على ميزة طال انتظارها، وهي نقل مؤشر التحكم في الصوت من وسط الشاشة، لأنه كان دائمًا يغطي على المحتوى الذي يشاهده المستخدم، وبالفعل نقلت الشركة هذا المؤشر إلى أقصى يسار الشاشة ملاصقًا لأزرار التحكم في الصوت.

وعندما يقوم المستخدم بالضغط على ضبط مستوى الصوت عبر رفعه أو خفضه، وفي حال كان هاتفه في وضع أفقي أو رأسي، فإن مؤشر التحكم في الصوت سيكون إما في أقصى يسار الشاشة أو في أعلاها وبالتالي حينها يكون غير حاجب لأي محتوى يُعرض على الشاشة.

ووضعت أبل ميزة إضافية خفية أخرى تسهل على المستخدم التحكم في الصوت، وذلك عندما يظهر أمام المستخدم مؤشر الصوت، يمكنه التحكم في الصوت عبر تحريك إصبعه داخل مستطيل المؤشر لترفع أو تخفض الصوت، دون الحاجة إلى الضغط على أزرار التحكم المادية من الأساس.