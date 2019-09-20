مع إطلاق أبل iOS 13.. تعرف على مزايا النظام الجديد (صور)

أطلقت شركة أبل نظام iOS 13، الذي يحتوي على عدة مزايا جديدة.

وسيكون نظام التشغيل iOS 13 متاحًا لأجهزة iPhone 6 فما فوق، وهو يحتوي على العديد من المزايا الجديدة، مثل تحرير الصور وتطبيقات الصحة وتعزيز الخصوصية.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يأتي إصدار نظام iOS 13 بعد فترة وجيزة من كشف أبل عن هاتفها الذكي iPhone 11، الذي من المقرر أن يصل إلى المتاجر غدًا الجمعة.

تعزيز الخصوصية

اهتمت أبل هذه المرة بتعزيز خصوصية المستخدمين بمنحهم مزيدًا من التحكم في بياناتهم، إذ سيظهر إشعار منبثق يطلب الإذن عندما يستخدم تطبيق موقعك في الخلفية.

سيعمل النظام أيضًا كجهة مراقبة عن طريق إخطار المستخدمين عند استخدام تطبيق لموقعك في الخلفية بإذن منهم أو بدونه.

وهناك عناصر تحكم تمنع التطبيقات من الوصول إلى موقعك دون إذن المستخدم أثناء اتصال الهاتف الذكي بشبكة Wi-Fi وبلوتوث.

ميزات الكاميرا الجديدة

يأتي النظام الجديد بمزايا إضافية للكاميرا، حيث يمكّن المستخدم من تعديل الإضاءة في وضع البورتريه لإنتاج صور احترافية.

ميزات صحية

أضافت أبل تطبيقًا خاصًا بالسيدات، يساعدهن على تتبع الدورة الشهرية، والتنبؤ بفترة الحيض، والتبويض للسيدات اللاتي تسعين للحمل.

كما ستظهر إشعارات تنبه المستخدمين بوقت غسيل الأسنان بالفرشاة، فضلًا عن توليد مقارنات بين النشاط الرياضي الحالي والسابق.

مظهر جديد

يستطيع المستخدم تغيير مظهر آيفون بخاصية الوضع الليلي الجديدة والتي تتميز باللونين الأسود والرمادي، والتي تسهل استخدام الهاتف ليلًا.

كما سيعزز النظام الجديد من سرعة معالجة آيفون للبيانات، إذ سيجعل التطبيقات بضعف السرعة، بينما ستعمل خاصية التعرف على الوجه بسرعة أعلى بنسبة 30%.

ميزة الألعاب الجديدة

سيشتمل الإصدار الجديد خدمة ”أبل أركيد“، والذي تم إطلاقه مبكرًا لمستخدمي الإصدار التجريبي، ولكن الآن ستكون الخدمة متاحة للمستخدمين الذين يثبتون الترقية.

وستأتي الخدمة مزودة بـ 100 لعبة مشهورة، بما في ذلك ألعاب من شركات كبرى مثل Konami وCapcom وAnnapurna، كما أعلنت الشركة أنها تخطط لإضافة ألعاب جديدة في الأسابيع المقبلة.