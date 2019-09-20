الكشف عن أول هاتف في العالم بكاميرا أمامية مزدوجة (صورة)

أعلنت شركة ڤيڤو عن هاتف ”V17 Pro“، وهو أول هاتف في العالم يحمل كاميرا أمامية مزدوجة بعدستين، إلى جانب 4 عدسات للكاميرا الخلفية.

ويأتي الهاتف الذكي الجديد بشاشة 6.44 بوصة من نوع Super AMOLED وأسفل زجاجها يوجد مستشعر بصمة الإصبع، إلى جانب معالج سناب دراجون 675 وذاكرة عشوائية 8 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، إضافة إلى بطارية بسعة 4100 مللي أمبير.

ويحمل الهاتف كاميرا سيلفي منبثقة بعدستين، إحداهما 32 ميغابكسل رئيسية، والثانية بدقة 8 ميغابكسل بزاوية واسعة للصور الجماعية، بينما الكاميرا الخلفية تحمل 4 عدسات، وهي عدسة رئيسية 48 ميغابكسل، والثانية 13 ميغابكسل، بمستويين من التكبير البصري، والثالثة بزاوية تصوير واسعة بدقة 8 ميغابكسل، إلى جانب مستشعر 2 ميغابكسل لالتقاط عمق الميدان.

ويقدم الهاتف وضعًا خاصًا للألعاب Game Mode، إلى جانب ميزة Voice Changer ، التي تتيح للاعبين تغيير أصواتهم، بالإضافة إلى تحديثات عديدة لنظام التصوير في الهاتف، من خلال أوضاع تصوير جديدة مثل أوضاع تجميلية وكذلك تصوير الماكرو، لالتقاط صور للأشياء ضئيلة الحجم، إلى جانب وضع مخصص للتصوير الليلي.