تعرف على المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعًا حول بطارية الهاتف الذكي

هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة التي تتعلق ببطارية الهاتف الذكي، منها أن ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل يضر بالبطارية، وأن الحرارة ليس لها أي تأثير عليها.

ووفقًا لموقع “جامعة البطاريات” البريطاني، فإن هناك ثلاثة اعتقادات خاطئة، وهي الأكثر شيوعًا في عالم الهواتف المتحركة، وهي:

أولًا: ترك الهاتف على الشاحن يضر بالبطارية، هذه النظرية هي الأكثر شيوعًا وكثير من الناس يعتقدون بالفعل أن ذلك يضر بأداء بطارية الهاتف. لكن في الحقيقة أن هذه العملية ليس لها أي تأثير على البطارية؛ لأن بطاريات الهواتف الذكية مبرمجة لأن تنطفئ عندما يبلغ مستوى الشحن فيها 100% أو 4.1 فولت، بعدها لن يدخل إليها التيار الكهربائي.

ثانيًا: ضرورة إفراغ البطارية بالكامل قبل إعادة شحنها، ليس هناك حاجة للانتظار أن ينطفئ هاتفك حتى تقوم بإعادة شحن البطارية، على العكس يفضل شحن البطارية قليلًا خلال النهار؛ حتى لا تفرغ تمامًا، إذ يؤكد الخبراء بأن إبقاء البطارية مشحونة بدرجة تتراوح بين 40 و 80% هو أمر جيد.

ثالثًا: الحرارة لا تؤثر ببطارية الهاتف، هذا اعتقاد خاطئ؛ لأن ارتفاع درجة الحرارة يشكل مشكلة لبطارية الهاتف الذكي. وعلى سبيل المثال، إذا تركت هاتفك في مكان أكثر دفئًا أو إضاءة، فستلاحظ أن البطارية ستنفد بسرعة أكبر. وللعلم، فإن منتجي الهواتف المتحركة حددوا درجة البيئة الحرارية المثلى لعمل الهاتف بين صفر و35 درجة مئوية.