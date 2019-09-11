وسط انتقادات لـ“آبل“.. ”آيفون 11“ يفتقد خاصية مهمة

كشفت شركة آبل أخيرًا عن أحدث موديلات هواتف ”آيفون“ والتي تحتوي على عدة مزايا أذهلت المستخدمين، لكن الشركة واجهت انتقادات بسبب اختيارها عدم تزويد الهواتف الجديدة بالقدرة على دعم شبكات إنترنت الجيل الخامس.

وأزاحت الشركة الستار عن 3 موديلات جديدة ذات أسعار ومزايا متباينة، تبدأ بهاتف ”آيفون 11“ مزود بشاشة من نوع LCD بحجم 6.1 بوصة، وبسعر يبدأ بـ700 دولار.

بينما زُود هاتف ”آيفون 11 برو“ و“آيفون 11 برو ماكس“ بشاشات من نوع ”Super Retina XDR“، مع اختلاف حجمهما 5.8 بوصة و6.5 بوصة على التوالي الترتيب.

ورغم المزايا المتعددة في الهاتف، كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن شركة آبل اجتذبت العديد من الانتقادات من عملائها، حيث فشلت في تمكين الهواتف باهظة الثمن من دعم شبكات إنترنت الجيل الخامس.

وأشار العديد من العملاء والخبراء إلى أن عدم دعم ”آيفون 11“ شبكات الجيل الخامس الآخذة في الانتشار بجميع أنحاء العالم، والتي ستكون أسرع من سابقتها بما لا يقل عن 10 أضعاف، سيجبر العديد من العملاء على انتظار الموديل القادم لاستخدام الشبكة فائقة السرعة.

وبدأت بعض شركات الاتصالات مثل ”تيلسترا“ و“أوبتس“ طرح شبكات الجيل الخامس في بعض المناطق، ومن المقرر أن تنتشر الخدمة الجديدة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2020، حيث تخطط شركة فودافون لإطلاق الخدمة العام المقبل أيضًا.

وكشف العديد من الخبراء أن هذا النقص في هواتف آيفون 11 قد يدفع المستخدمين لاستبدال هواتفهم بمجرد توافر شبكات الجيل الخامس فائقة السرعة في مناطقهم، الأمر الذي سيجعل البعض الآخر يمتنعون عن شرائه من الأساس.

وتتوفر الهواتف الجديدة بأسعار تبدأ من 999 دولارًا لآيفون 11 برو و1099 دولارًا لآيفون 11 برو ماكس، كما أن من المقرر أن يتم فتح باب طلبات الحجز المسبق بداية من يوم الجمعة المقبل.