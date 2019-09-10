تعرف إلى الفرق بين آيفون 11 برو وغلاكسي نوت 10

كالعادة يحتار المقدمون على شراء الهواتف الجديدة بين أندرويد وiOS، والاختيار سيصبح أصعب مع إطلاق سامسونغ لهواتفها الجديدة غلاكسي نوت 10، لذلك فيما يلي ستتعرف على الاختلافات الواضحة بين هاتف سامسونغ الجديد نوت 10 وهاتف أبل آيفون 11 برو.

الشاشة

يقدم هاتف سامسونغ غلاكسي نوت 10 شاشة أكبر حجمًا من آيفون 11 برو، حيث هاتف سامسونغ يأتي بشاشة 6.3 بوصة بدقة FHD+ وهي من نوع Dynamic AMOLED، بينما شاشة آيفون 11 برو تأتي بحجم 5.8 بوصة بدقة وضوح 2436*1125 بيكسل من نوع Super Retina XDR، لذلك فإن شاشة نوت 10 تعتبر أكبر وأفضل وأعلى جودة من حيث الصورة ودقة الألوان التي تقدمها.

الأداء

تشتهر هواتف آيفون بأنها الأفضل من حيث الأداء نتيجة قدرتها العالية على التناغم بين نظام التشغيل ومكونات الجهاز نفسه، ولكن في نفس الوقت أكدت سامسونغ أن هاتفها الجديد يقدم أداءً مميزًا، حيث يأتي نوت 10 بمعالج كوالكوم سناب دراغون وذاكرة عشوائية 8 غيغابايت وذاكرة داخلية 256 غيغابايت، بينما آيفون 11 برو يقدم معالجها A13، إضافة خيارات للذاكرة الداخلية 64 غيغابايت و256 غيغابايت و512 غيغابايت.

على جانب البطارية يقدم هاتف نوت 10 بطارية سعتها 3500 مللي أمبير بينما بطارية آيفون 11 برو قدمت 4 ساعات إضافية من الأداء، مقارنة بأداء بطارية آيفون إكس إس والتي تبلغ سعتها 2659 مللي أمبير.

بينما اعتمدت أبل في هاتفها 11 برو العام الماضي على بصمة الوجه FaceID، اعتمدت شركة سامسونغ في غلاكسي نوت 10 بشكل رئيسي على مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية أسفل زجاج الشاشة لحماية هاتفها.

الكاميرا

بالنسبة لتجربة التصوير فكلا الهاتفين من المتوقع أن يقدما تجربة فريدة على اختلاف المزايا التي يقدمانها، فبالنسبة لآيفون 11 برو تأتي الكاميرا الخلفية بثلاث عدسات، فتأتي إحداهن بدقة 12 ميغابكسل بزاوية تصوير واسعة بفتحة f/1.8 مع ميزة الثبات البصري OIS والثانية 12 ميغابكسل للتكبير بمستويين من التكبير والعدسة الثالثة تأتي بدقة 12 ميغابكسل أيضًا وستكون بفتحة F/2.0 وزاوية تصوير غاية في الاتساع 120 درجة.

أما سامسونغ فقد حملت هاتفها بعدد كبير من العدسات والمزايا، حيث تأتي الكاميرا الخلفية على نوت 10 ثلاثية العدسات بعدسة أساسية 12 ميغابكسل واسعة بفتحة عدسة متغيرة f/1.5 وf/2.4، وعدسة واسعة للغاية 123 درجة بدقة 16 ميغابكسل وعدسة للتكبير 12 ميغابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي منفردة 10 ميغابكسل بفتحة f/2.2.

السعر

يبدأ سعر غلاكسي نوت 10 الجديد من 949 بينما يبدأ سعر آيفون 11 برو من 999.