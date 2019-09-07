تعرّف على مواصفات معالج هواوي Kirin 990 الأحدث

كشفت شركة هواوي عن معالجها الجديد Kirin 990 5G خلال فعاليات معرض برلين السنوي للتقنيات الحديثة IFA 2019، حيث أعلنت الشركة عن قدوم المعالج الجديد بدعم شبكات الجيل الخامس لخدمات المحمول.

وأشارت الشركة خلال مؤتمرها الصحفي إلى أن معالجها الجديد قادم بالعديد من المزايا التي سترفع من أداء الهواتف الذكية والتي ستعمل به خلال الفترة المقبلة، حيث يقدم 8 أنوية، منها اثنتان للأداء الفائق بتردد 2.86 جيجاهيرتز واثنتان للأداء المتوسط بتردد 2.36 جيجاهيرتز و4 أنوية للأداء المنخفض بتردد 1.95 جيجاهيرتز، وتحمل شريحة المعالج 10.3 مليار مستشعر معالجة، بالإضافة إلى شريحة معالج الرسوميات Mali G76 مزودة بـ 16 نواة، وذلك سيقدم أداءً مميزًا مع الألعاب، بالإضافة إلى توفير 15% من استهلاك الإنترنت مع ألعاب الفيديو الأونلاين.

وركزت الشركة على دعم معالجها الجديد للـ 5G، حيث أوضحت أن سرعة التحميل من الإنترنت ستصل إلى 2.3 جيجابت في الثانية، ومعدل رفع المعلومات من الهاتف للشبكة سيكون أقصاه 1.25 ميجابت.

الجدير بالذكر أن معالج هواوي الجديد لا يدعم العمل بشكل متوافق مع تقنيات موجات الراديو الملليمترية mm wave، ولكنه يتوافق مع المعايير الأساسية لتقنيات الجيل الخامس، وذلك يجعله أقل بقليل في الأداء والسرعة من شرائح المودم المتوافقة مع موجات الراديو المذكورة مثل شريحة مودم كوالكوم X55 حيث يصل معدل التحميل معها إلى 7 جيجابت في الثانية.

كما يحمل المعالج الجديد مزايا أخرى مثل وحدة مزدوجة لمعالجة الصور لتقديم مستوى احترافي من التعامل مع نسبة الضوضاء في المواد المصورة، إلى جانب وحدة معالجة عصبية الذكاء الاصطناعي تعمل بثلاث أنوية، منها اثنتان للأداء القوي ونواة لأداء المهام منخفضة الاستهلاك من الطاقة.

ولم تكشف هواوي عن أول هواتفها التي ستعمل بالمعالج الجديد، إلا أنه من المتوقع أن تكون هواتف Mate 30 في 19 من سبتمبر الجاري.