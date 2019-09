رغم حرمانها من خدمات غوغل.. هواوي تعلن موعد إطلاق هاتف ”Mate 30‏“

أعلنت شركة هواوي موعد إطلاق هاتفها Mate 30، الذي سيجري في حفل تقيمه الشركة في ميونخ الألمانية يوم 19 سبتمبر الجاري.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 1, 2019

ووفقًا لما نشرته الشركة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ فإن الهواتف الجديدة تأتي تحت شعار ”Rethink Possibilities“ في فيديو يظهر فيه شكل تصميم دائري، يعكس أحد أهم التحديثات الجديدة المتوقع قدومها مع الهاتف الجديد، حيث أكدت التسريبات السابقة أن كاميرا الهاتف الخلفية ستأتي بأربع عدسات.

The Mate 30 Pro was discovered in the subway and features a waterfall screen design.

Its back side matches the leaking protective case.

Image from anonymous leaker to Weibo@锋潮科技 pic.twitter.com/XKCyLSJI2v — Ice universe (@UniverseIce) August 16, 2019

Can be 100% sure, this is a real poster leaked. pic.twitter.com/WgUiaGUTR4 — Ice universe (@UniverseIce) August 27, 2019

ويأتي ذلك رغم إعلان شركة غوغل في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن هواتف هواوي المستقبلية ستفقد القدرة على الوصول لخدماتها وتطبيقاتها المعتادة على هواتف أندرويد، بما في ذلك متجر غوغل بلاي للتطبيقات.

ويعتبر ذلك بمثابة تحدٍ صعب على العملاق الصيني سيخوضه لأول مرة، وذلك بسبب الحظر الأمريكي المفروض على تعامل الشركات الأمريكية مع هواوي.

ووفقًا للتسريبات السابقة، فإن عائلة هواتف Mate 30 ستأتي بتصميم جديد للشاشة وهو يحمل اسم الشلال Waterfall الذي يتسم بالحواف ذات الانحناء الشديد، وكانت شركة أوبو أول من قدم هذا التصميم للعالم في يوليو الماضي، كما خرج للنور مقطع فيديو صغير لهاتف ڤيڤو NEX 3 يوضح قدومه قريبًا بنفس التصميم.