”غوغل“ تؤكد منع هواتف ”هواوي ميت 30“ من استخدام تطبيقاتها

أكّدت شركة ”غوغل“ رسميًا، أنها لن تسمح بتشغيل تطبيقاتها وخدماتها على أجهزة ”هواوي“ القادمة وتحديدًا سلسلة ”ميت 30“ Mate 30 الحديثة، والتي من المفترض أن تطرحها الشركة الصينية في الأسواق الشهر القادم.

يأتي تصريح ”غوغل“ عقب قرار الحظر الأمريكي الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب منذ فترة، والذي نص على مقاطعة الشركات الأمريكية لشركة ”هواوي“ الصينية، بسبب مزاعم متعلقة بخرق الخصوصية والتجسس على المستخدمين.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، على الرغم من تمديد فترة فك الحظر على الشركة الصينيّة لمدة 90 يومًا إضافية، والسماح لها بالتعامل مع الشركات الأمريكية خلال هذه المدة، إلا أن هذا الإعفاء المؤقت من الحظر لا يشمل الأجهزة الجديدة التي ستطلقها الشركة.

ولن تتمكن شركة ”هواوي“ من الحصول على التراخيص الخاصة بتوفير خدمات ”غوغل“ على هواتفها، الأمر الذي يرجح اعتماد الهواتف الجديدة ”ميت 30“ على نظام تشغيل ”هواوي“ الجديد ”Harmony OS“ إذا لم يتم فك الحظر.

ومن جانبها، لم تعلن ”هواوي“ عن أي تأجيل في موعد إطلاق هاتف ”ميت 30″، الذي سيطرح في السوق يوم 18 سبتمبر/أيلول المقبل، ولكن من المرجح أن يتم تأخير إطلاق الهاتف كما فعلت مع هاتف ”Honor 20 Pro“، حيث تواجه خطر خسارة معظم المستخدمين، كون خدمات ”غوغل“ على غرار خرائط ”غوغل“ Google Maps تعتبر المحرك الرئيسي للهواتف، بغض النظر عن المزايا الأخرى.