معالج ”كيرن 990“ سيضع هواتف ”هواوي“ بقوة في منافسة ”سامسونغ“

أكدت شركة ”هواوي”، اقتراب موعد طرح معالجها الجديد، والمرجح تسميته ”كيرن 990″، وذلك عبر حساب ”هواوي موبايل“ على موقع ”تويتر“.

واستخدمت الشركة في التغريدة وسم#HuaweiIFA2019 ، وهو يعكس نيتها لطرحه خلال فعاليات مؤتمر برلين للتقنيات الحديثة IFA 2019 والمرجح انطلاقه مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

Are you ready for #5G? It’s time to #RethinkEvolution as the #Huawei Kirin Chipset launches us into the future #HuaweiIFA2019 pic.twitter.com/5T60b9QjPj

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 23, 2019