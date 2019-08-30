بينها الأخضر.. آبل تستعد لطرح ”آيفون 11“ بـ5 ألوان إضافية جديدة

من المتوقع أن يصدر الجيل التالي من أجهزة الآيفون خلال أقل من أسبوعين، إذ كشفت شركة آبل أنه سيأتي بـ5 ألوان إضافية جديدة.

وقالت الشركة في إعلان صدر أمس الخميس، إنها ستستضيف حدثًا يوم 10 أيلول/سبتمبر المقبل في مسرح ”ستيف جوبز“ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الذي يُتوقع أن تكشف فيه عن الجيل الجديد من هواتف آيفون المنتظرة.

ولفتت الشركة الأنظار بالدعوة التي تحتوي على شعارها الملون بـ5 ألوان، ما يشير إلى طرحها الهاتف الجديد بمزيد من الألوان، والتي مرجح أن تشتمل على الأخضر والأزرق والأصفر والأحمر والأرجواني، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ومن المتوقع أن تكون هذه الألوان متاحة لآيفون XR، الذي سيكون أقل سعرًا من هواتف ”iPhone X“ و“XS“ و ”XS Max“ المتاحة حاليًا.

وأشارت بعض التقارير السابقة إلى أن آبل ستطلق نسخًا جديدة من طرازي XR وXS في هذه المرحلة، ومن المتوقع أن يطلق على الجيل التالي اسم ”iPhone 11″ و“iPhone 11 Pro“ و“iPhone 11 Pro Max“.

وبينما يحتفظ طراز XR باسمه الحالي، قد تأتي النسخة الجديدة مجهزة بعدسة تليفوتوغرافيّة خلفية جديدة وبألوان متنوعة.

ومن المتوقع أن تكون أكبر التغييرات في الجيل التالي من الآيفون، في أجهزة وبرمجيات الكاميرا، حيث تؤكد المصادر التقارير التي تفيد بأن ”iPhone 11“ سيضيف عدسة أخرى إلى مجموعة الكاميرا الخلفية ليصبح الإجمالي بذلك 3 عدسات.

وستعمل هذه العدسة الإضافية على تمهيد الطريق للعديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك القدرة على التقاط صور بزاوية عريضة، وأكبر وأكثر تفصيلًا.