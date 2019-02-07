“فتاة الآيفون” تنال إعجاب السعوديين خلال مباراة النصر والقادسية (فيديو)

ربحت فتاة سعودية، جائزة الهيئة العامة للرياضة بين شوطي مباراة النصر والقادسية بالدوري السعودي، بعدما اختارتها الكاميرا، لتنال جائزة، عبارة عن “آيفون””.

وتوزع الهيئة العامة للرياضة بالمملكة جوائز للتشجيع على حضور المباريات ما بين سيارات وأجهزة آيفون، وكرات قدم.

بعد ريم الصانع تجي فتاة الايفون بالأجمل في ٢٠١٩ ???? pic.twitter.com/gTwh9axS2t — بندر (@b__rm2) ٦ فبراير ٢٠١٩

كاميرات النقل التلفزيوني اختارت الفائزة بالجائزة الثانية ” جوال ” ضمن الجوائز المقدمة من الهيئة العامة للرياضة بين شوطي لقاء ⁧#النصر_القادسية⁩

وفور ظهور الفتاة على شاشة التلفزيون انهالت تعليقات الإعجاب بالفتاة السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد حساب يدعى مومنت عن فتاة الآيفون :”أعطوها جائزة نوبل للسلام؛ جمعت شمل الهلاليين والنصراويين”.

وغرَّد عبدالرحمن القريني :”انا كان في بالي اني اكلم المشرف على قناة MBC يختار لي العروس بس الحين شكلي بخلي مصور المباراة هو اللي يختار لي”.

كاميرات النقل التلفزيوني تختار الفائزة بالجائزة الثانية ” جوال ” ضمن الجوائز المقدمة من الهيئة العامة للرياضة بين شوطي لقاء ⁧#النصر_القادسية⁩

⁧#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان⁩

⁦#KSA_SPORTS⁩ pic.twitter.com/37SVmK9hY3 — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٦ فبراير ٢٠١٩

وعلق حساب يدعى خالد منتقدًا الاهتمام بالفتاة “بكره تفتح حساب في الانستقرام وسناب وتكتب فتاة الايفون وبعدها خذلك انتقادات من السعاوده هم نفسهم اللي أشعرونا ويقولون لاتجعلو من الحمقى مشاهير”.

وغرد حساب يدعى الجوهرة :”وااو يازينها فتاة الأيفون “.

وعلق مازن الجعيد :”شوفولنا مقاطع وصور غير الي طلعت “.

وهزَّ النصر الشباك مرتين في آخر عشر دقائق؛ لينجو من فخ القادسية ويتغلب عليه 3-1 ويقلص الفارق مع الهلال المتصدر في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وافتتح المغربي عبد الرزاق حمد الله التسجيل للنصر بعد عشر دقائق من البداية بركلة حرة خدعت جاك دنكان حارس القادسية.

وأنقذ براد جونز حارس النصر ركلة حرة من البرازيلي إلتون جوزيه حولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 70.

وقفز المدافع الاسترالي ريس وليامز أعلى من الجميع، ليقابل الركلة الركنية ويضعها في الزاوية البعيدة من فوق الحارس براد جونز ليدرك التعادل للقادسية.

وبدا أن النصر في طريقه للتفريط في فرصة الاقتراب من الهلال لكن تسديدة فهد الجميعة اصطدمت بأحد مدافعي القادسية وغيرت اتجاهها إلى داخل الشباك قبل تسع دقائق من النهاية.

وحسم سلطان الغنام انتصار النصر عندما انطلق في الناحية اليمنى وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين مرة أخرى ومرَّت من فوق الحارس دنكان.

وقلص النصر، الذي يملك 40 نقطة من 19 مباراة، الفارق إلى ثلاث نقاط مع الهلال الذي يخرج لمواجهة الباطن المتعثر يوم السبت.

واستمر القادسية في المركز التاسع وله 23 نقطة من 19 مباراة.