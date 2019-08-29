تعرف على مزايا هواتف أوبو رينو 2 الجديدة (صور)

أطلقت شركة ”أوبو“ مجموعة هواتفها الجديدة، رينو 2 ورينو 2 إف ورينو 2 زد، والتي تعتبر الجيل الثاني من عائلة هواتفها الجديدة أوبو رينو التي بدأتها العام الماضي.

ورغم أن الهواتف تدخل ضمن الجيل الثاني، إلا أنها لم تقدم أي تحديثات على مستوى الأداء، حيث يعمل هاتف رينو 2 بمعالج كوالكوم سناب دراجون 730 ورينو 2 زد بمعالج ميدياتك P90 ورينو 2 إف بمعالج ميدياتك P70، في الوقت الذي كان فيه الجيل الأول يعمل بمعالج الهواتف الرائدة كوالكوم سناب دراجون 885.

وتأتي الهواتف الثلاثة بشاشة قياسها 6.5 بوصة، ولكن مع اختلاف نوع الشاشة وأبعاد العرض، حيث تأتي شاشة هاتف رينو 2 من نوع Dynamic AMOLED، وهي نفس نوع شاشات هواتف سامسونغ غالاكسي إس 10 ونوت 10، بينما جاء الهاتفان الآخران بشاشة OLED، والجميع بدقة وضوح 1080p.

ويأتي هاتف رينو 2 بذاكرة داخلية 256 غيغابايت وذاكرة عشوائية 8 غيغابايت، بينما يأتي الهاتفان الأقل من حيث الإمكانات بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت.

وتختلف تجربة التصوير مع هاتف رينو 2 بكاميرا خلفية 4 عدسات، الرئيسية 48 ميغابكسل بمستشعر سوني IMX586، وأخرى بزاوية تصوير واسعة بدقة 8 ميغابكسل، والثالثة 13 ميغابكسل بميزة تكبير، إلى جانب 2 ميغابكسل مخصصة لالتقاط اللونين الأبيض والأسود فقط، وبذلك يكون الهاتف يقدم مستوى تكبير بخمسة مستويات، وكاميرا سيلفي 16 ميغابكسل بتقنية ميكانيكية تتحرك لأعلى وأسفل بتصميم منحنٍ.

كما يأتي الهاتفان الآخران بكاميرا رباعية العدسات 48 ميجابكسل عدسة رئيسية، ولكن يأتي إصدار رينو 2 زد بنفس سينسور سوني IMX586 أما رينو 2 إف فيأتي بمستشعر سامسونغ GM1 المنخفض التكلفة، وأخرى 8 ميغابكسل عدسة واسعة وثالثة 2 ميجابكسل لالتقاط اللونين الأبيض والأسود والثالثة بنفس الدقة لالتقاط عمق ميدان الصورة، الصور البورتريه.

وتأتي الهواتف الثلاثة ببطارية 4000 مللي أمبير بتقنية الشحن السريع VOOC 3.0 وفتحة سماعات تقليدية ومستشعر بصري ببصمة الإصبع أسفل زجاج الشاشة، ويأتي رينو 2 بسعر 36,990 روبية هندية، أي ما يعادل 515 دولارًا، بينما يأتي رينو 2 زد بسعر 29,990 روبية هندية، أي ما يعادل 415 دولارًا.