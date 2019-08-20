”آبل“ تستعد لإطلاق خدمة بث فيديو خاصة بها

كشفت تقارير حديثة عن استثمار شركة آبل 6 مليارات دولار في إنشاء محتوى فيديو خاص لجذب المستخدمين إلى المنصة الجديدة التي تطورها والتي تُدعى ”Apple TV plus“.

ومن المقرر أن تطلق الشركة العملاقة خدمة بث الفيديو الجديدة، خلال الشهرين المقبلين في محاولة للتغلب على منافستها خدمة ”Disney plus“، والتي سيتم إطلاقها في 12 من نوفمبر المقبل.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإنه بناءً على حجم استثمارها الحالي في الخدمة، قد تعجز آبل عن منافسة شركة Netflix الرائدة في هذا المجال، والتي استثمرت حوالي 14 مليار دولار هذا العام في تطوير المحتوى.

وستتوافر خدمة plus Apple TV من خلال تطبيق Apple TV وغيره من منتجات الأطراف الثالثة، مثل Amazon Fire و Roku و Samsung Televisions، ويتوقع إطلاقها في الولايات المتحدة باشتراك شهري يبلغ 10 دولارات، والذي سيكون أعلى بالمقارنة باشتراك Disney plus البالغ 9 دولارات شهريًا.

وبحسب ما ورد، عززت آبل ميزانية تطوير المحتوى للسنة الأولى من الخدمة من مليار إلى 6 مليارات دولار، في محاولة لإنشاء مكتبة محتوى قادرة على التنافس في هذه السوق.

وفقًا لتقارير صحيفة ”فاينانشيال تايمز“، نجحت شركة آبل بجذب اهتمام مخرجي ومؤلفي هوليوود من خلال عرض استثمارات أكبر في بداية عملية الإنتاج.

وستقدم الشركة أيضًا نسخة تجريبية مجانية، حتى يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بالخدمة دون مقابل، قبل شراء الاشتراك الشهري، وأعلنت آبل عن تطويرها 14 برنامجًا، سيتم إصدار بعضها في اليوم الأول، وإضافة المزيد من العروض لاحقًا.

وتأمل آبل تحقيق 50 مليار دولار من إيرادات الخدمات السنوية بحلول العام 2020، مع نشر الخدمة في 150 دولة حول العالم.