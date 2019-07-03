”غطاء الزجاجة“.. مشاهير هوليوود يخوضون تحديًا جديدًا يعتمد على الأكشن (فيديو)‎

ابتكر نجوم هوليوود تحديًا جديدًا، بدأ خلال الأيام الماضية، اسمه ”غطاء الزجاجة“، يعتمد على القوة البدنية والرشاقة الحركية في الدوران مع رفع القدم لأعلى درجة، من أجل فك الغطاء من ضربة واحدة، على غرار تحد ”كيكي“ الذي انتشر منذ فترة، واعتمد على النزول من السيارة أثناء القيادة والرقص على أنغام موسيقى ”كيكي“.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي على ”إنستغرام“، مقاطع فيديوهات لأبرز نجوم هوليوود، وهم يؤدون حركات فتح غطاء الزجاجة، من ضربة واحدة، وكان على رأسهم نجم الأكشن الفنان العالمي جيسون ستاثام، والفنانة الصينية جانيس هانغ، والملاكم الشهير محمد خالدوف.

وانتشر التحدي الجديد بين النجوم، عبر منصات السوشيال ميديا بسرعة كبيرة، وتداولته العديد من الصفحات المهتمة بالمشاهير على ”إنستغرام”، ونفّذ النجوم التحدي بشكل متشابه، اعتمد على فتح غطاء الزجاجة دون وقوع الزجاجة نفسها، بحركة دورانية تعتمد على القدم.

وأعرب رواد التواصل الاجتماعي عن انبهارهم بالتحدي الجديد، لصعوبة تنفيذه، حيث يعتمد على رفع القدم لدرجة عالية، مع التركيز على عاملين أساسيين هما فتح الغطاء دون وقوع الزجاجة، وأن تكون من أول ضربة لها.

الجدير بالذكر أنه كان قد انتشر مؤخرًا تحد لُقب بـ“كيكى“، بين النجوم، ثم قلّده الشباب حول العالم، حيث ينزل فيه الشخص من سيارته أثناء السير، ويواصل الرقص والجرى مع حركة السيارة، وذلك على أنغام أغنية in my feelings، والتى يعرفها الجمهور باسم kiki.

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