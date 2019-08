”أبل“ تستخدم اسم ”برو“ كعلامة مميزة لتصميم كاميرتها الجديدة

كشفت تقارير عديدة انتشرت في الفترة الماضية، عن اتجاه شركة أبل لوضع تسمية ”برو“ في بعض إصدارات أجهزتها المحمولة للعام الحالي، لتميز الإصدارات التي ستحمل تصميم كاميرتها الخلفية بشكل مربع جديد يحمل ثلاث عدسات.

وكشفت تغريدة نشرها المدون التقني CoinX على ”تويتر“، أن إصدار ”آيفون 11 برو“ الذي سيأتي ضمن هواتف آيفون للعام الجاري ستحمل كاميرا ثلاثية العدسات، عدسة رئيسية وعدسة بمستويين للتكبير وثالثة للتصوير بعدسة تصوير بزاوية غاية في الاتساع، وسيكون تصميم الكاميرا مربعًا.

كما كشف تقرير نشرته مدونة أخبار أبل اليابانية Macotakara عن قدوم إصدارين جديدين كتحديث لجهاز أبل اللوحي الذي صدر العام الماضي، ”آيباد برو“، سيكونان بحجم شاشة 10 بوصة و12 بوصة، وكلاهما سيأتي بتصميم مربع للكاميرا الخلفية، وذلك سيكون في شهر أكتوبر المقبل من العام الحالي.

Report: 2019 iPad Pro to feature triple-lens camera array similar to the iPhone 11 https://t.co/kJG7QsdyF0 by @ChanceHMiller pic.twitter.com/SUG8KBX1bW

— 9to5Mac.com (@9to5mac) August 10, 2019