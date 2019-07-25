سامسونغ تكشف النقاب عن موعد إطلاق هاتفها Galaxy Fold

أعلنت شركة سامسونغ أنها أجرت تحسينات في تصميم وبنية الهاتف الذكي القابل للطي ”غلاكسي فولد Galaxy Fold“ لحماية الشاشة، وأن الجهاز جاهز للإطلاق في شهر سبتمبر.

وتقول سامسونغ إن الهاتف يخضع لاختبارات المنتج النهائي لإتاحته للمستهلكين في ”أسواق محددة“، ما يشير إلى أن الشركة قد لا تطلق غلاكسي فولد بالأسواق الصغيرة في البداية.

وأكدت سامسونغ أن سعر الجهاز سيبقى كما كان في السابق عند ”1980“ دولارًا، بحسب صحيفة ”إنديان إكسبريس“.

وفي بيان صحفي كشفت الشركة عن التغييرات التي أدخلتها على تصميم وبنية غلاكسي فولد، وأنها وسعت الطبقة العلوية الواقية للشاشة Infinity Flex خلف الإطار الخارجي؛ حتى يتضح أنها جزء لا يتجزأ من هيكل الشاشة ولا ينبغي إزالتها. وهذا التغيير يعتبر هامًا؛ لأن العديد من المراجعين اعتقدوا أنه واقٍ للشاشة وحاولوا إزالته مما أضر بالشاشة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق الهاتف القابل للطي مع ”غلاكسي ”S10 في فبراير الماضي، ولكن قبل أيام من إطلاق الهاتف أبلغ المراجعون الأوائل عن مشكلات في الشاشة. وفي وقت لاحق قررت الشركة تأجيل إصداره لإصلاح هذه المشكلات.

وبينما أعلنت سامسونغ إصدار الهاتف في شهر سبتمبر، فقد يضطر المستهلكون في الأسواق الصغيرة إلى الانتظار بعض الوقت، حيث سيشمل الإصدار الأولي للهاتف القابل للطي كلًا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا والهند فقط.