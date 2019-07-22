سامسونغ تستعد لإعادة طرح هاتفها القابل للطي ”Galaxy Foldi“ بعد معالجة خلل مصنعي

تستعد شركة سامسونغ لإعادة طرح هاتفها القابل للطي ”غلاكسي فولد“ في الأسواق، بعد أن أنهت اختباره وتحسينه إثر ملاحظات سجلها خبراء القطاع على الهاتف.

وبحسب تقرير لموقع ”Android Community“، نشرتهُ صحيفة ”إنديان إكسبريس“، فإن الهاتف اجتاز سلسلة من الاختبارات، ما يبشر بعودته إلى الأسواق في أي وقت قريب.

وفي شهر شباط/إبريل الماضي، أطلقت سامسونغ هاتفها ”غلاكسي فولد“، الذي يبلغ سعره 2000 دولار، وكان من المقرر أن يطرح بالأسواق في نيسان/بريل الماضي، إلا أن عيوبًا في التصنيع طالت شاشة الجهاز، أجلت الإطلاق.

وفي شهر حزيران/يونيو الماضي، قالت الشركة إن معظم مشاكل هاتف ”غلاكسي فولد“، تم إصلاحها، ولكن ليس بشكل كامل، إلا أن تقريرًا لوكالة ”بلومبيرغ“، ذكر أن سامسونغ كانت في المراحل النهائية لإنتاج نسخة تجارية من الهاتف، لكنها لم تحدد بعد تاريخ الإطلاق، وحتى الآن لم تشر سامسونغ إلى وقت إعادة إطلاق النسخة المحدثة من هاتف ”غلاكسي فولد“.