هواوي تستعد لإطلاق هاتف ”Mate X“ (فيديو)

استغرقت هواوي بعض الوقت في إطلاق أول هاتف ذكي لها قابل للطي، وهو Huawei Mate X، ولم تكشف الشركة عن أي تفاصيل حول سبب تأجيل الإطلاق عند عرض الجهاز في مؤتمر المحمول العالمي MWC 2019.

ومع ذلك تشير بعض التقارير إلى أن الشركة قد تستغرق بعض الوقت أيضاً لاختبار الجهاز قبل بدء طرحه تجاريا؛ بسبب إخفاق هاتف سامسونغ غلاكسي فولد.

ولكن قد تقوم هواوي بإطلاق الجهاز قريبًا، حيث ظهر حالياً على قائمة هيئة الاتصالات الصينية TENAA برقم الطراز Huawei TAH-AN00.

وتتضمن القائمة جميع مواصفات الجهاز التي تم الإعلان عنها في MWC 2019، بحسب صحيفة ”إنديان اكسبريس“.

ووفقًا للقائمة، سيكون الطراز Huawei TAH-AN00 هاتفًا ذكيًا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ويزن 300 غرام، وستكون أبعاده:161 × 146.2 × 11 ملم.

وسيحتوي الجهاز على شاشة أوليد مقاس 8 بوصة بدقة 2480 × 2200 بكسل، وسيأتي ببطارية بقوة سعة 4400 مللي أمبير، كما تذكر القائمة أن الجهاز قابل للطي.

تجدر الإشارة إلى أنه في مؤتمر MWC 2019 أعلنت هواوي أن الجهاز“ Mate X“ سيحتوي على إعداد كاميرا ثلاثية، ولكن وفقًا لقائمة TENAA سيحتوي الجهاز على إعداد كاميرا رباعية.

وتذكر القائمة أيضًا أن الجهاز سيدعم تقنية الشحن السريع بقوة 55 واط، وهذا سيجعل الجهاز أحد أسرع أجهزة الشركة المتوفرة حاليًا في السوق شحناً.