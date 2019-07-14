الكشف عن تطوير نظارة ذكية قابلة للطي من ”سامسونغ“ (صورة)

كشفت مستندات نشرها مكتب براءات الاختراع الأمريكي، عن تطوير شركة ”سامسونغ“ نظارة ذكية قابلة للطي من نوع (AR).

وبحسب براءة الاختراع التي سجلتها ”سامسونغ“ مؤخرًا، النظارة مكونة من أجزاء عدة يمكن طيها بسهول، بحيث يتقلص حجمها ويصبح من السهل حملها إلى أي مكان، فضلًا عن أنها تقوم بتشغيل نفسها ذاتيًا بمجرد فك طيها.

ووفقًا لبراءة الاختراع، فإن النظارة الجديدة تعتمد على جهاز عرض ”بروجيكتور“ مثبت في أحد جانبي هيكلها، ويقوم بعرض المحتوى مباشرة على عدساتها، ومن المتوقع أن تأتي النظارة الجديدة بمعالج بتقنية ”ARM“.

ولم يعرف موعد وصول النظارة الجديدة إلى الأسواق بعد، إلا أنها من الممكن أن تتزامن مع دخول الشركة الكورية إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي بهاتفها ”جلاكسي فولد“، والذي واجه بعض المشاكل التصنيعية ما أخّر وصوله رسميًا إلى المتاجر حتى الآن.