ساعة سامسونغ الجديدة تسرق ميزتين شهيرتين من ”أبل“

ظهرت في الآونة الأخيرة تسريبات عبر الإنترنت لديها المزيد من التفاصيل عن ساعة سامسونغ الجديدة ”Galaxy Watch Active 2“.

وتكشف التسريبات عن ميزتين ذواتي صلة بالصحة تعتبران جديدتين تمامًا بالنسبة لساعات سامسونغ ولكنهما ظهرتا على ساعة أبل Apple Watch من قبل، بحسب موقع ”t3.com“ التقني.

وذكر موقع ”SamMobile“ مؤخرًا، أن ساعة سامسونغ الجديدة Galaxy Watch Active 2 ستحتوي على تطبيق ”ECG“ الذي سيتيح للمستخدمين عمل رسم قلب كهربائي.

وأوضح الموقع أن التطبيق سوف يسجل حالة ضربات قلب مستخدمي الساعة ويخبرهم بأعراض حالة الرجفان الأذيني ويمكنهم من مشاركة هذه البيانات مع الطبيب للمساعدة في تشخيص أي أمراض محتملة.

وهذه الميزة هي أحد الأسباب التي تجعلنا نصنف ساعة Apple Watch Series 4 في مرتبة عالية.

وبين الموقع التقني أنه من المؤسف أن يتمكن مستخدمو ساعة أبل فقط من الوصول إلى هذه الميزة، ولكن إذا تمكنت سامسونغ من تقديم ميزة مماثلة، فمن المؤكد أنها ستكون أخبارًا سارة لمستخدمي أجهزة أندرويد.

”وبطبيعة الحال، ستتم مطالبة سامسونغ بالحصول على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لاستخدام هذه الميزة، لذلك قد لا يتوفر تطبيق ”ECG“ عند إطلاق ساعة سامسونغ“، وفقًا للموقع.

وهذه الميزة ليست الوحيدة التي تأخذها سامسونغ من أبل، حيث من المتوقع أيضًا أن تأتي ساعة سامسونغ Galaxy Watch Active 2 بميزة اكتشاف السقوط ”Fall Detection“.

وختم قائلًا ”فمثل ساعة أبل ”Apple Watch Series 4″ تمامًا، إذا اكتشفت الساعة الذكية تعرض المستخدم للسقوط فسوف تعرض إشعارًا على الشاشة وتهتز لتنبيه المستخدم، والذي يمكنه بعد ذلك رفض الإشعار أو اختيار الاتصال بخدمات الطوارئ“.