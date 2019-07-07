هاتف مبهر من سامسونغ بشاشة قابلة للتمدد (فيديو)

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نشر مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية ”USPTO“، في 11 حزيران/يونيو 2019، طلبًا من شركة ”سامسونغ“ للحصول على براءة اختراع بعنوان “ Display Device“. وتتكون براءة الاختراع هذه من 27 رسمًا لهاتف محمول مزود بشاشة قابلة للتمدد مع آلية للتمديد تعمل بضغطة زر واحدة، وفقاً لموقع ”techeblog.com“ التقني. وبمجرد تمديد الشاشة بالكامل يحصل المستخدم على…