هواوي تتحدى: نظامنا سيكون أسرع من أندرويد

قال رئيس شركة هواوي رن تشنغفي إن نظام التشغيل الجديد المسمى HongmengOS سيكون أسرع من نظام أندرويد بنسبة 60 في المائة، ولكنه اعترف بأن هواوي لا تزال تفتقر إلى متجر تطبيقات جيد.

ووفقًا للتقارير سيتم إطلاق نظام هواوي Homgmeng OS تجاريًا باسم ”Ark OS“ ومن المتوقع أن يتم الكشف عنه في مؤتمر للمطورين في أغسطس القادم.

وصدر قرار من الرئيس الأمريكي ترامب في بداية يونيو يمنع شركات ”الخصوم الأجانب“ التكنولوجية من التعامل مع الشركات الأمريكية.

وأكدت جوجل بعد ذلك أنها ستتوقف عن دعم أندرويد على هواتف هواوي ما يعني أن أجهزة هواوي الجديدة والتي لم تصدر بعد لن تدعم نظام أندرويد.

ويُعد نظام التشغيل أندرويد جزءًا أساسيًا من هواتف هواوي ولكن نتيجة الحظر لن تتمكن هذه الأجهزة من الوصول إلى تطبيقات غوغل مثل تطبيق الخرائط ”مابس“ أو يوتيوب.

وفي أواخر يونيو قال دونالد ترامب إنه سيخفف القيود التي تمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي ولكن متى يحدث ذلك يظل غير واضح.

وفي حديثه إلى صحيفة Le Point الفرنسية قال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي إن العمل في نظام HongMeng OS يمضي قُدمًا.

وأضاف: ”نظام التشغيل الذي نقوم بتطويره متوافق مع أجهزة التوجيه والهواتف الذكية ومراكز البيانات“.