شاهد التصميم الصادم لجهاز آيفون 2019 (صور)

تحققت الآن مخاوف المستخدمين حول التصميم القبيح لجهاز آيفون 2019، عندما عرض حساب ”Filip Koroy“ على يوتيوب حافظات لآيفون 11، التي تؤكد أسوأ مخاوف المستخدمين من رحيل مصمم ”أبل“ الرئيسي جوناثان إيف، بحسب تقرير في موقع ”فوربس“ الأمريكي .

وذكر التقرير، أن التسريبات كانت صحيحة، وأن شركة أبل ستمنح آيفون 11 تصميمًا هي الأكثر إثارة للجدل خلال عقد من الزمن، وهذا يعني أن ”النوتش“ الكبير في الجهاز سيبقى في عصر أجهزة بلا ”نوتش“ أو حواف في الشاشة وسيظل لديه أكبر وحدة كاميرا في تاريخ آيفون.

وأضاف التقرير أن أجهزة آيفون الجديدة ستصبح أكثر سمكًا وأثقل وزنًا على الرغم من أن هاتف آيفون XS Max الذي يبلغ وزنه 208 غرامات يعد بالفعل أثقل هاتف ذكي على مستوى العالم، ولكن السمة الإيجابية الوحيدة هي أن الحافظات تكشف عن انتقال أبل إلى منفذ USB-C.

وأشار إلى أن ردود الفعل على هذه التغييرات لم تكن إيجابية، حيث كان التعليق الأعلى تقييمًا على فيديو Koroy هو: ”ربما كانت مغادرة جوني إيف بسبب تصميم كاميرا آيفون 11″ وهذا التعليق لديه بالفعل بعض الحقيقة“.

يذكر أن وكالة ”بلومبرغ“ أكدت، أن إيف لم يشارك بشكل كبير في تصميم منتجات ”أبل“ منذ إطلاق Apple Watch عام 2015.