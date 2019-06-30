قابل للطي وبشاشات متعددة.. براءة اختراع تكشف شكل هاتف ”غوغل“ الجديد (صورة)

كشفت براءة اختراع قدمتها شركة ”غوغل”، عن توجهها لتطوير هاتف جديد قابل للطي بشاشات متعددة، ويشبه الكتاب العادي تمامًا، ويحتوي على أقسام مختلفة قابلة للطي تسميها ”غوغل“ صفحات.

وفُضح أمر الجهاز بعدما نشر المكتب العالمي للملكية الفكري (WIPO)، طلب الحصول على براءة اختراع من“غوغل“، الذي اكتشفه من الأساس موقع ”Let’SGoDigital“ الهولندي، بحسب موقع ”إنديان إكسبريس“.

وتُظهِر براءة الاختراع جهازًا فيه شاشات متعددة مرتبطة معًا بواسطة عمود مفصلي يحاكي الكتاب العادي، فيما يضم الجزء الخلفي من الجهاز البطارية، والمعالج، والكاميرا.

وسيتمكن المستخدمون من التنقل بين الصفحات ومتابعة ما يتابعونه على غرار الكتاب التقليدي، ويمكن أن تعمل الصفحات معًا لتشكل شاشة كبيرة أو أن تعمل بشكل مستقل.